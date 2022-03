Idän junille rakennetaan yli 40 miljoonan euron jättiterminaalia Kouvolaan – kukaan ei tiedä, onko sille enää käyttöä

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on kauttaaltaan lumen peitossa. Vähintään yhtä paksu epävarmuuden varjo verhoaa nyt koko terminaalin tulevaisuutta.

Kouvolan RRT:n rakentaminen alkoi vuonna 2019. Terminaalin idea on, että siellä voidaan siirtää tavaraa kuljetusmuodolta toiselle. Pääasiassa ajatuksena on ollut lastata tavaraa junista rekkojen kyytiin, mutta myös lastin liikuttelu rekoista juniin tai rekoista rekkoihin onnistuu.

Aluksi terminaalia markkinointiin Kiinan-junien risteyskohtana. Sittemmin tähtäimessä on ollut Venäjän-liikenne. Vielä syyskuussa projektipäällikkö Tero Valtonen arvioi Ylelle, että Venäjältä saadaan liikennettä terminaaliin.

Aalto-yliopiston logistiikan professori ja tieto- ja palvelujohtamisen laitoksen johtaja Markku Kuula arvioi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut kaikki suunnittelun aikaiset laskelmat Kouvolan RRT:n osalta uusiksi.

– Laskelmat, miten tästä on saatu kannattava ja mitkä ovat olleet odotukset, ovat menneet uusiksi. Suuri osa hyvistä potentiaalisista tekijöistä on kadonnut, Kuula sanoo.

– Jos meillä on vientikieltoja, että tietynlaisia tuotteita ei saa viedä, tämä ei tule toimimaan.

Kouvolassa halutaan kuitenkin uskoa, että kriisissä on myös mahdollisuus.

Aika auttaa sopeutumaan

Rautatie- ja maantieterminaalia aikoinaan suunnitellut ja sen riskejä arvioinut ryhmä tunnisti jo varhaisessa vaiheessa, että maailmanpoliittinen tilanne on yksi suuri riski terminaalin tulevaisuuden kannalta. Kukaan ei tietenkään toivonut eikä odottanut, että riski realisoituisi.

– Jos junaliikenne itärajan yli pysähtyy totaalisesti, sillä on selvä vaikutus siihen, miten Kouvolan terminaali pystyy hyödyntämään Euroopan ja Aasian välistä kuljetuskäytävää, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo.

Railgate Finland on Kouvolan kaupungin kehittämisyhtiön Kouvola Innovationin tytäryhtiö, joka hallinnoi rautatie- ja maantieterminaalia.

– Logistiikka-alan yritykset etsivät muita mahdollisuuksia. Vaikka yksi ilmansuunta on pienemmässä volyymissa, todennäköisesti muut ilmansuunnat jollain tavalla kompensoivat, Niemi arvioi.

Rekkakuljetuksia rautateille?

Saksasta on oltu Petteri Portaankorvan mukaan yhteydessä Kouvolaan Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyksen jälkeen ja selvitetty kuljetusten siirtoa raiteille hyödyntäen mahdollisesti Kouvolan RR-terminaalia.

Kimmo Niemi uskoo, että kauttakulkuliikenne on ensimmäinen tapa viedä tavaroita idän suuntaan, kun kriisi ja pakotteet lievenevät.

– Se on mahdollisuus RR-terminaalille ja toiminnalle, jossa lastia käsitellään Venäjän ulkopuolella, mutta ollaan kuitenkin hyvin lähellä ja markkinoiden äärellä, Niemi sanoo.

– Jokin tuotantolaitos, joka on ollut Venäjällä, siirtyisi Suomeen ja vaikkapa Kouvolaan hyvien logististen yhteyksien varrelle.

– Tiedämme, mikä on tämänhetkinen polttoaineen hintataso. Suomessa tullee harkittavaksi tilanne, että täällä kannattaa siirtää pitkän matkan kuljetuksia enemmän raiteille.

Kiinalla on vaikutusvaltaa

– Toinen on teollisuus. Jos ajattelemme paperi- ja muuta teollisuutta, kyllä niillä on tarkoitus kuljettaa tuotteet suoraan satamiin. Tulisi yksi lastaus lisää ja aikaa menisi jonkin verran lisää, jos ne pysäyttäisivät kuljetuksen Kouvolaan.

Terminaalialue on tällä hetkellä lumen peitossa. Lumien sulettua alkaa asfaltointi.

Tulevaisuutta ajatellen oleellista on, mitä tapahtuu presidentti Vladimir Putinille . Liuhdon mukaan Venäjän johdossa pitäisi olla lännen silmissä uskottava henkilö ennen kuin pakotteita aletaan purkaa.

– [Tilanne] kestää jopa parhaimmassa tapauksessa pitkään. Ei kannata uskotella itselleen, että kun painajainen on ohi, kesällä tai syksyllä alettaisiin käydä normaalisti kauppaa venäläisten kanssa.

Terminaalin rakentaminen jatkuu

Kouvolan rautatie- ja maantieterminaalin ydin on yli kilometrin mittainen lastauslaituri. Saman verran on mittaa myös tavarajunilla, joiden on kaavailtu pysähtyvän sen viereen.