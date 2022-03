Tällaista on elämä piiritetyssä Mariupolissa – katso, miltä tuhon keskellä näyttää

Venäjän armeija on piirittänyt Asovanmeren rannalla sijaitsevan Mariupolin kaupunkia lähes koko sodan ajan.

Ukrainan armeija on toistaiseksi onnistunut estämään venäläisiä pääsemästä kaupungin keskustaan.

Viime päivinä Venäjä on päästänyt Mariupolista ulos vain muutamia satoja henkilöautoja. Avustustarvikkeita ei ole päästetty kaupunkiin.

Siviilien tilanne on äärimmäisen vaikea, sillä sähkön, kaasun, veden ja ruuan saanti on estetty. Kaupungissa on paljon haavoittuneita ja sairaita ihmisiä, samoin kuin avuttomia lapsia ja vanhuksia.