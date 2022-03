Koronapotilaat ahdingossa pommitetussa Harkovassa – sairaalassa varaudutaan myös kemiallisiin aseisiin

Venäjän hyökkäyksen varjoon on jäänyt Ukrainan toinen riesa - sama, joka on koetellut koko maailmaa. Koronapandemia voi kiihtyä sodan olosuhteissa, vaikka tauti oli jo hiipumassa myös Ukrainassa.

Harkovan tartuntatautisairaalassa osa covid-potilaista on tehohoidossa hengityslaitteiden varassa. Heitä ei voitaisi siirtää pommisuojaan edes hälytyksen sattuessa. Toistaiseksi sairaala on välttynyt pommituksilta, mutta lääkärit ja muu henkilökunta voivat joutua äärimmäisen tämän äärimmäisen vaikean tilanteen eteen.

Venäjän rajan lähellä sijaitseva Harkov, joka on Ukrainan toiseksi suurin kaupunki, joutui jo sodan alkuvaiheessa iskujen kohteeksi. Kaupungin pelastustoimen mukaan ainakin 500 harkovalaista on saanut surmansa Venäjän hyökkäyksen aikana, ja yli 600 rakennusta on tuhoutunut, joukossa myös sairaaloita.