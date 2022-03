Tällä videolla näkyy kenties Helsingin kauneinta luontoa: uudella suojelualueella on upeita kosteikkoja, korpea ja kalliometsiä

Skatanniemi Itä-Helsingissä on yksi kaupungin uusimmista luonnonsuojelualueista. Se on yksi kolmesta uudesta luonnonsuojelualueesta.

Vuosaareen Uutelan metsään, Skatanniemeen ja Rudträskiin perustetaan luonnonsuojelualueet.

Alueiden pinta-ala on yhteensä yli 40 hehtaaria. Tarkoituksena on suojella monimuotoista metsää ja niiden lajistoa sekä rantojen luontoa.

Ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro kertoo, että uudet luonnonsuojelualueet eroavat toisistaan merkittävästi.

– Ne ovat aivan erilaisia luonnoltaan. Uutelan metsä on upea, monimuotoisten metsien kokonaisuus. Siellä on lehtoja, kalliometsiä, kangasmetsiä ja pari korpea.

Uutela tunnetaan hyvänä lintujentarkkailualueena. Kyhmyjoutsenpari kokeili jään kestävyyttä maaliskuisena aamuna. Kuva: Vesa Marttinen / Yle

Skatanniemi puolestaan on korkea, kapea, kallioinen niemi.

– Siellä on myös ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoite, joka on muinaisjäännös. Siellä on myös rantametsiä, kivikkoisia rantoja ja hiekkarantoja.

Rudträsk taas on pieni kosteikko. Se on entinen lampi, josta on jo 1800-luvun puolivälissä kaivettu oja mereen.

– Jostain syystä sillä paikalla kuivuminen on edennyt hyvin hitaasti ja pieni kosteikko on vielä olemassa. Siinä on avovesisilmä, jonka ympärillä on ruovikkoa ja ympäristössä on tulvanalaisia metsiä, Seitapuro kuvailee.

Luonnonsuojelualueiden luontoa ja eläimiä vaalitaan

Helsingin kaupunginhallitus päätti uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta maanantaina.

Kaupungin nykyisessä valtuustostrategiassa on linjattu, että kaupunkiin perustetaan vuosittain vähintään viisi uutta luonnonsuojelualuetta.

Luonnonsuojelualue voidaan perustaa alueelle, joka on erityisen luonnonkaunis, tai jos sieltä löytyy harvinaisia luontotyyppejä tai eläinlajeja.

– Usein alue on näiden kaikkien yhdistelmä, ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro sanoo.

Uutela on laaja ja suosittu virkistysalue, jossa on jo nykyisin yksi luonnonsuojelualue Särkkäniemessä alueen itäkärjessä. Tulevat luonnonsuojelualueet eivät Seitapuron mukaan muuta alueen nykyistä virkistyskäyttöä mitenkään, mutta joitain uusia pieniä rajoituksia voi tulla.

Kun luonnonsuojelualue perustetaan, alueelle tehdään aina rauhoitusmääräykset, joissa määritetään, mitä siellä saa ja ei saa tehdä.

– Ne ovat yleensä aika samanlaisia joka alueella: ei saa rakentaa, ei saa poimia tai vahingoittaa kasveja, ei saa häiritä tai tappaa eläimiä, ei saa leiriytyä tai tehdä tulta. Nämä tulevat voimaan täälläkin, mutta virkistyskäyttö muuten jatkuu kuten ennenkin, Seitapuro sanoo.

Luontoalueilla on Helsingissä paljon käyttäjiä. Seitapuro toteaa, että mietittävää riittää siinä, miten valtavat kävijämäärät ja herkät luontoarvot sovitetaan yhteen.

– Kovasti toivomme, että ihmiset kulkisivat polkuja ja merkittyjä reittejä pitkin suojelluilla alueilla.

Seitapuro uskoo, että uusia suojeltavia alueita löytyy hyvin kaupungin valtuustostrategian toteuttamiseksi.

– Toivon, että suunnittelussa voidaan lähteä luonnon tarpeista ja ihmisten virkistyskäytön tarpeesta. Ei välttämättä tarvitsisi hirttäytyä viiteen alueeseen vuodessa, vaan jos on fiksumpaa perustaa yksi iso, niin voitaisiin perustaa sellainen.

