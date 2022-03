Maatalouden ahdinko syvenee sodan seurauksena – juvalainen maitotilallinen: "Varmasti jossain tulee nälkä, ja siksi nyt on syytä reagoida"

Juvan Hatsolassa sijaitseva Purholan maatila on nähnyt Ukrainan sodan vaikutuksen realisoituvan monella tavalla.

Puttosen mukaan pienessä ajassa polttoöljyn hinta on tuplaantunut ja rehuviljan ja lannoitteen hinta on noussut 2,5-kertaiseksi. Purholan maitotilalla tämä merkitsee yli 150 000 euron nousua kustannuksiin.

– Kustannusten nousu on ihan järkyttävää. Toistaiseksi on vielä pystytty toimimaan, mutta jos jotain korjausta ei tule, alkaa monella yrittäjällä tulla kylmät oltavat.

Valtio pohtii parhaillaan tukitoimia , joilla kotimainen tuotanto pyritään turvaamaan. Mutta Puttosen mukaan kyse on vain väliaikaisista ratkaisuista.

– Tukitoimien tarkoituksena on varmistaa, että tämän vuoden kylvöt tulisi tehtyä, että saataisiin pelloilta ruokaa. Mutta pitkässä juoksussa raha pitää tuottajille tulla markkinoilta.

Yrittäjä Janne Puttonen muistuttaa, että mikäli karjasta tiloilla luovutaan, tuotantoa on lähes mahdoton käynnistää uudelleen.

Suomalainen ruokatuotanto on huoltovarmuuden peruspilareita. Mikäli kustannukset jatkavat nousuaan, Puttonen pelkää maatilojen joutuvan tekemään peruuttamattomia päätöksiä.

– Varmasti jossain tulee nälkä ja siksi nyt on syytä reagoida.

– Rehua on varastossa, bensaa tankissa ja rahaakin vielä tilillä, mutta tilanne on silti kestämätön. Ei ole muuta ratkaisua: rahaa on jostain tultava.