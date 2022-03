Koronapotilaiden määrä sairaalassa on noussut yhä – THL:n Salminen: Läpi Euroopan on tehty johtopäätös, että koronan kanssa on tultava toimeen

Sairaaloissa on yhä paljon koronapotilaita. Kuva on otettu Päijät-Hämeen keskussairaalan koronaosastolla 24. marraskuuta 2021.

Mika Salmisen mukaan muissa Pohjoismaissa maskisuositus on poistettu ja Suomi on siinä mielessä asiassa jälkijunassa. Suosituksen lieventämistä aiotaan pohtia lähiaikoina.

Suomessa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut viime viikkoina.

Sairaalahoidossa oli torstaina 820 koronapotilasta. Heistä 38 oli tehohoidossa.

Tartuntoja raportoidaan yhä tuhansia päivässä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) muistutti torstaina Ylen aamussa, että koronapandemia ei ole ohi, vaikka se ei ole enää yhteiskunnan ykköspuheenaihe Ukrainan sodan takia.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen ei kuitenkaan pidä tilannetta dramaattisena.

– Meillä on ollut Suomessa aika tasainen tilanne melkein kaksi kuukautta. Lähes samanlaisia tapausmääriä on nähty viikottain. Sairaalahoidossa on kohtuullisen korkea kuormitus, joka on hieman hivuttautunut ylöspäin viime aikoina. Tehohoidossa lukumäärät näyttävät olevan aika tasaisia, hän sanoo.

Salminen ei näe rajoitusten palauttamisessa hyötyä

Salminen ei näkisi jo purettujen koronarajoitusten palauttamisessa nyt juurikaan hyötyä.

Salmisen mukaan käytännössä kautta Euroopan on tehty johtopäätös, että koronan kanssa on tultava toimeen, näin myös Pohjoismaissa.

Hän sanoo, että rajoituksilla siirrettäisiin vain ongelmaa tulevaisuuteen.

– Kaikissa Pohjoismaissa on poistettu rajoitukset ja on todettu, että rajoituksilla ei pystytä estämään tartuntoja ikuisesti. Rajoituksilla pystytään vain siirtämään niitä tulevaisuuteen, hän sanoo.

– Nythän on tehty aivan hirveästi sen eteen, että ihmiset voivat suojautua koronalta. Rokotukset on annettu käytännössä koko väestölle ja kaikki voivat sellaisen ottaa. Jos sitä ei ota, se on sitten oma päätös.

Lindén huolissaan iäkkäistä

Entäpä koronakuolemat: pitääkö meidän vain hyväksyä, että kuolemantapaukset kasvavat yhä?

Kun tautia on paljon liikkeellä, myös kuolemia tulee, sanoo Salminen.

– Ei tietenkään ole mukavaa, että ihmiset menehtyvät tarttuvaan tautiin, mutta emme saa tautia pois. Itse asiassa kuolemantapaukset suhteessa tapausmääriin ovat matalimmalla tasolla koskaan.

Lindén sanoi Ylen aamussa olevansa huolissään iäkkäistä. Hän muistutti, että koronantorjunta alkoi hauraimmassa asemassa olevia kuten vanhusten suojaamisella.

– Olen itse tästä tilanteessa huolissani ja peräisin riskiryhmien neljänsiä rokotuksia tässä suhteessa. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, että riskiryhmille neljäs rokotus olisi tärkeä.

Neljänsiä koronarokoteannoksia jaetaan tällä hetkellä vakavasti immuunivajavaisille eli esimerkiksi syöpä- ja elinsiirtopotilaille.

Salminen sanoo, että on vielä selvittämättä kunnolla, onko neljännen rokoteannoksen antamisesta ikäihmisille pidempiaikaista hyötyä.

– Jos katsotaan, että se on tarpeen, niin totta kai se tarjotaan.

Maskisuosituksen lieventämistä pohditaan jälleen lähiaikoina

THL kertoi viime viikolla olevansa aikeissa keventää nykyistä maskisuositustaan, mutta suunnitelmasta luovuttiin muun muassa korkeiden tartuntalukujen takia.

Lindén kiitteli Ylen aamussa THL:n ottamaa aikalisää.

– Oli hyvä, että THL peruutti suosituksen lieventämisen. On pohdittu, kuinka suuri maskien vaikutus on, mutta maskeilla on myös symbolista arvoa siinä, että ne palauttavat mieliimme, että elämme epidemian keskellä, Lindén sanoi.

Salmisen mukaan muissa Pohjoismaissa maskisuositus on poistettu ja Suomi on siinä mielessä asiassa jälkijunassa.

Hän ei halua ennakoida, kauanko nykyinen maskisuositus pysyy vielä voimassa.

Kausivaihtelu tuonee helpotusta keväämmällä

Lindén arvioi, että Suomessa ollaan koronaepidemian suhteen nykyistä ”paljon normaalimmassa” tilanteessa touko-kesäkuun vaihteessa.

Myös Salminen sanoo, että kausivaihtelun ansiosta tilanne helpottunee kevään aikana. Hän arvioi kausivaihtelun alkavan vaikuttaa huhtikuun loppupuolella.

Takaiskuja voi kuitenkin tulla vielä sitä ennen.

Oman vaikutuksensa tilanteeseen tuo se, että hoitajien lakkouhka on laajentunut.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super jättivät torstaina uuden lakkovaroituksen 13 sairaanhoitopiiriin.

Lakko kestäisi kaksi viikkoa ja sen piirissä olisi kaikkiaan noin 40 000 hoitajaa.

Lakko alkaisi 1. huhtikuuta ja päättyisi 15. huhtikuuta.

