Putin muutti mieltään – erääntyvät lainakorot maksettiin sittenkin ja ruplien sijasta dollareilla

Venäjän valtiovarainministeriön mukaan 117 miljoonan dollarin korot on maksettu lontoolaisen pankin kautta velkakirjojen haltijoille. Korot maksettiin lainaehtoja noudattaen dollareina, eikä ruplina, kuten Venäjä aiemmin uhkasi.

Suomen Pankin tutkimuspäällikkö Iikka Korhosen mukaan maksut on hoidettu. Ne syövät Venäjän keskuspankin ulkomaista valuuttavarantoa, jota Suomen Pankkikin seuraa.

Venäjän valtionlainoja on sijoittajilla ympäri maailmaa. Myös suomalaisella OP:lla niitä on sijoitusalkussaan "mitätön määrä" lainaa, jonka korko erääntyy kesäkuussa.

Venäjä on sanonut, että länsimaiden asettamat pakotteet estävät (siirryt toiseen palveluun) sitä hoitamasta lainan korkojen ja lyhennysten maksuja. Valtiovarainministeri Anton Siluanovin mukaan Venäjää yritetään ajaa "keinotekoiseen maksukyvyttömyyteen".

Venäjän keskuspankin ulkomaisia varoja jäädytettiin talouspakotteilla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kolme viikkoa sitten. Presidentti Vladimir Putin on määrännyt, että ulkomaisten velkojen korkoja saisi maksaa vain ruplilla.

Osassa lainoja tämä on alunperinkin ollut mahdollista lainaehtojen mukaista. Mutta kaikissa lainaehdoissa siitä ei ole sovittu. Luottoluokitusyhtiö Fitch on sanonut, korkojen maksaminen ruplilla tulkitaan maksujen laiminlyömiseksi.

EU:n jäsenet Venäjä on luokitellut "ei-ystävällisiksi maiksi", joille maksut olisi pitänyt hoitaa ruplina. Mutta Venäjän velkakirjoja on myös muiden sijoittajien salkussa.

Lainakorot eivät kaataisi maailmantaloutta, mutta ne viestivät muutakin

– Suurin vaikutus olisi Venäjälle itselleen. He sulkisivat itsensä pois länsimarkkinoilta aika pysyvästi. Se olisi kova isku heille, OP:n Virtala sanoo.

Suomen Pankin Korhonen muistuttaa, että Venäjällä on edelleen valuuttatuloja öljyn ja kaasun myynnistä.

Venäjä on poikkeuksellisen vähän velkaantunut maa. Sillä on velkaa vain runsas 20 prosenttia bruttokansantuotteeseen verrattuna. Dollari- ja euromääräisiä valtionlainoja on suhteellisen vähän, noin 50 miljardin dollarin arvosta. Siksi velkojen hoitamisen ongelmatkaan eivät todennäköisesti aiheuttaisi kansainvälistä talousongelmien ketjua.