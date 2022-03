Koirabuumi kasvattaa yhä lemmikeille tarkoitettujen palveluiden määrää – koirien "puuhamaassa" voi treenata vaikka nenätyöskentelyä

Eläintenhoitaja Kati Vainikan mukaan tavoite on koirien hyvinvoinnin parantaminen.

– Toiminnat on suunniteltu niin, että koirat pääsevät toteuttamaan omia luontaisia käyttäytymistarpeitaan, Vainikka sanoo.

Vieraat ihmiset pelottavat

– Tällä hetkellä sillä on tosi vahva eroahdistus, koska se on tottunut asumaan koiralaumassa. Yksin oleminen on tosi tosi haasteellista. Pienillä vauva-askelilla mennään eteenpäin, Viljamaa sanoo.