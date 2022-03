Aleksis Salusjärven kolumni: Sanat jotka pettävät, kun niitä tarvitaan

”Propagandaa vai neutraalia uutisointia?”, kysyn kun luemme nuorten kanssa uutisotsikoita. Kysymykseni on tietysti koominen, suomalaisen median otsikot ovat harvoin propagandaa. Sen sijaan ne sisältävät usein mielipiteen. Otsikot usein kertovat meille paitsi uutisoitavan asian, myös sen, mitä siitä pitäisi ajatella. Neutraalien totuuksien maailma kiinnostaa lukijoita selvästi vähemmän kuin mielipiteillä maustettu.

Syy on usein yksinkertaisesti se, että lukijat jakavat otsikon mielipiteen. Totta kai Suomen jääkiekkovoitto on suurenmoinen ilonaihe. Totta kai huonosti käyttäytyvä julkkis on sikamainen.