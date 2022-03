Nainen nukutti vauvaa matkalaukussa, 13-vuotias poika ei puhu – tältä näyttää vuosisadan pakolaiskriisi puolalaisen Dominikin Opelista käsin

13-vuotias poika ei puhu eikä katso kohti. Poika on Kiovasta lähtiessään nähnyt, kuinka miestä ammutaan päähän kadulla, eikä ole puhunut sen jälkeen.

Nainen on ollut pakomatkallaan kaksi yötä ulkona 7-vuotiaan tyttären ja 8-kuukautisen vauvan kanssa. Kun pakkanen laski, hän nukutti vauvaansa pienessä matkalaukussaan.

Tällaisia kokemuksia on nyt Ukrainasta Puolaan tulevilla pakolaisilla, kertoo puolalainen Dominik , 35, Ylelle videopuhelun välityksellä.

Hän on päivystänyt kaksi viikkoa Ukrainan ja Puolan rajalla ja kuljettanut sotaa pakenevia ihmisiä turvaan. Monella ei ole ollut aavistustakaan, missä he voisivat seuraavan yön nukkua tai mistä saada aterian.

Sodan ensipäivinä helmikuun loppupuolella pakenivat ne, joilla oli valmiita kontakteja Euroopassa. Nyt rajan yli tulee koko ajan yhä huonommassa kunnossa olevia ihmisiä. He ovat kärsineet jopa viikkoja kylmästä, nälästä ja jatkuvasta pelosta.

Dominik on ensimmäinen ihminen, jolle kymmenet pakolaiset ovat kertoneet kokemuksistaan sodan keskellä.

Hän esiintyy tässä jutussa pelkällä etunimellään, koska ei halua vaarantaa auttamistyötään. Hän haluaa myös suojella kuljettamiaan ihmisiä. Dominikin koko nimi on Ylen tiedossa.

73-vuotias harhaili rajalla ilman passia tai evästä

Dominik on omien sanojensa mukaan "ihan tavallinen sähköasentaja". Hän on kotoisin Itä-Puolasta, mutta käy töissä Saksassa.

– Hyvä ystäväni lähti autolla rajalle ensin. Hän oli siellä jo samana päivänä, kun hyökkäys alkoi. Varhain sunnuntaiaamuna hän soitti ja sanoi, 'täällä on kaaos, täällä tarvitaan valtavasti apua'.

Mieleen on jäänyt myös äidin ja neljävuotiaan lapsen välinen keskustelu auton takapenkillä.

Se oli Dominikille vaikea paikka. Hänellä on itsellään samanikäinen poika.

Kolmannes Ukrainan pakolaisista voi kärsiä vakavista traumoista

– Kiovassa on lapsia, jotka eivät suostu lähtemään pois metrotunnelista. Se on ainoa paikka, jota he pitävät turvallisena, Javanbakht sanoo.