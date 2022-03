Pienen kunnan väki tarttui toimeen, ja vanhasta sairaalasta tuli kotoisa majapaikka sotaa paenneille: "Taipalsaarelaisilla on tosi suuri sydän"

Pieni Taipalsaaren kunta Etelä-Karjalassa on päättänyt majoittaa liki 40 Venäjän hyökkäystä pakenevaa ukrainalaista, ja tulijoille halutaan laittaa ensimmäisten päivien ruuat valmiiksi.

Puoli vuorokautta myöhemmin padat porisevat Taipalsaaren seurakuntatalon keittiössä. Liukkonen apukokkeineen on keittänyt borssia ja kirkasta lohikeittoa sekä leiponut pullaa ja rieskoja.

Huoneet saapujien mukaan

Se on muutettu pikavaudilla, kolmessa päivässä, majapaikaksi sotaa pakeneville. Pitkää päivää ovat tehneet niin kunnan työntekijät, järjestöaktiivit kuin yksittäiset vapaaehtoisetkin.

Elina Niemeläinen kuvailee ukrainalaisten vastaanottamiseksi tehtyä työtä monitahoiseksi. Mukana on sekä ammattilaisia että vapaaehtoisia.

– Vapaaehtoisten apu on ihan korvaamaton, että tilat on saatu kuntoon. Tavaramäärä on ollut valtava, kuvailee kunnan elinvoima- ja kehittämisluotsi Elina Niemeläinen.