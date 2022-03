Harvinaisen täydellinen hännänhuippua myöten – fossiilinsa perusteella Triceratops kuuli saalistajan töminän jo kaukaa ja oma ääni oli matalaa mylvintää

"Horridus on täällä!" iloitsee australialainen Melbournen museo (siirryt toiseen palveluun) tulokkaastaan, joka on taatusti valtava vetonaula museon juuri avautuneelle uudelle näyttelylle. Sananmukaisesti: Triceratops horridus -dinosauruksen luuranko on seitsemän metriä pitkä ja kaksi metriä korkea.