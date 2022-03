Venäjä iskee tarkoituksella siviilikohteisiin, ja se on valtiolle suuri riski, sanoo tutkija – "Kuinka pitkään muu maailma voi katsoa tätä?"

– Yksittäinen isku voi olla vahinko, mutta samaan aikaan suuremmassa mittakaavassa näyttää, että Venäjä tarkoituksellisesti tuhoaa siviilikohteita. Se on ihan selkeää. Sen tiedon valossa ei ole yllättävää, että tällainen isku on tullut.

Tämänhetkisten tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että ainakin suurin osa teatterirakennuksen pommisuojassa olleista on selvinnyt hengissä.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö huomauttaa, että siviilikohteiden pommittaminen voi kertoa siitä, että Venäjä on turhautunut Ukrainan voimakkaan vastarinnan edessä.

Tahallisuutta vai epätarkkuutta?

Mariupolin kaupunginvaltuuston mukaan Venäjän joukot tuhosivat rakennuksen tahallisesti. Venäjä on kiistänyt pommittaneensa teatteria. Tietoa iskun tahallisuudesta ei ole voitu toistaiseksi vahvistaa.

– Täsmäaseilla on mahdollista iskeä tarkasti kohteeseen jos halutaan, mutta tässä tapauksessa ei pystytä varmuudella sanomaan, onko kyse siitä, toteaa everstiluutnantti Jarmo Mattila Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Emme tiedä, millaista on Venäjän tiedustelutieto Mariupolissa. Paljonko he tietävät, mitä kaupungissa tapahtuu ja saavatko hyökkäävät yksiköt tiedustelutietoa? On mahdotonta sanoa ulkoapäin.