Miehet viestittelevät asuntoa etsiville ukrainalaisnaisille: “Tule tänne, niin pidän huolta sinusta” – viranomaiset tiivistävät ihmiskaupan vastaista yhteistyötä

– Viestit olivat sellaisia, että tule tänne, niin pidän huolta sinusta. Avuntarjoajat eivät esitelleet itseään mitenkään järkevästi niin kuin ryhmässä on tapana.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina (siirryt toiseen palveluun) , että samanlainen ilmiö on näkynyt myös vastaanottokeskuksissa.

Halme on vastuullisen liketoiminnan professori ja tehnyt köyhyyttä vähentävien innovaatioiden tutkimusta ja ollut samassa yhteydessä köyhien yhteisöjen kanssa tekemisissä. Silloin hän on törmännyt myös ihmiskauppaan.

– Tietenkin sitä tapahtuu myös täällä. Emme me ole mikään lintukoto. Tätä tilannetta edesauttaa se, että asunnon tarvitsijoita ja tarjoajia on hurja määrä, eikä viranomaisten kapasiteetti riitä.

Poliisi: Kyseenalaisia työtarjouksia jo tehty

– Riski ihmiskaupalle tai muunlaiselle hyäksikäytölle on suuri silloin, kun liikkeellä on suuria pakolaisvirtoja.

Suurin riski on Månsin mukaan silloin, kun sotaa pakenevat ovat matkalla toiseen maahan ja silloin, jos he eivät saa turvapaikkaa kohdemaasta. Niin sanotut paperittomat ovat haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joka on vaarassa joutua monenlaisten rikosten ja hyväksikäytön uhriksi.