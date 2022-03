Savonlinnan tyhjiin vuokra-asuntoihin mahtuisi jopa satoja Ukrainasta sotaa paenneita

Savonlinnan kaupunki on varautunut vähintään sadan ukrainalaisen vastaanottamiseen. Kaupunginhallitus päätti alkuviikosta puolen miljoonan euron lisämäärärahaesityksestä maahanmuuttopalveluille (siirryt toiseen palveluun) ukrainalaisten tilapäiseen kotouttamiseen.

– Apua tarvitsevia ihmisiä on jo täällä. Tärkeintä on nyt huolehtia, että heillä on katto pään päällä ja ruoka, muut asiat katsomme sen jälkeen.