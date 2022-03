Hoitoalan lakko kasvattaisi jonoja Satasairaalassa – sairaanhoitopiirin johtaja uskoo, että lakon alkua siirretään

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super jättivät torstaina uuden lakkovaroituksen 13:en sairaanhoitopiiriin, joista yksi on Satakunnan sairaanhoitopiiri. Lakko alkaisi 1. huhtikuuta ja päättyisi 15. huhtikuuta.

Kiireellinen hoito turvataan

Toimittajana on Antti Laakso.

– Jos potilaalle on varattu aika kiireettömään hoitoon uhkaavan lakon ajalle, neuvoni on, että pitää toimia kuten kutsukirjeessä on ohjeistettu. Etenemme toistaiseksi toiminnassa normaalitilanteen mukaisesti. Jos lakko konkretisoituu, siirrämme tai perumme osan suunnitelluista toimenpiteistä. Tämä ratkeaa vasta tulevaisuudessa, Haavisto sanoo.