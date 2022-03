Säkylän varuskunnassa harjoitellaan normaalisti – juuri kotiutunut korpraali Salo: "Reservissä ollaan valmiina, jos tulee paha paikka"

Ei erityistä varautumista

Lähes jokainen seuraa tiiviisti kolme viikkoa kestänyttä Ukrainan sotaa ja huoli asiassa on iso. Tarkin tieto Ukrainan tapahtumien sotilaallisesta kulusta on alan ammattilaisilla.

Puolustusvoimissa tilannetta tarkkaillaan koko ajan, ja tehdään analyysiä siitä, millainen on tämän päivän sodan kuva. Mikä on taistelutekniikka ja millaisia välineitä käytetään?

Ainoastaan joitain suojavarusteavunpyyntöjä on tullut, ja niihin on vastattu.

Komentaja: Valvomme tilannetta

Tilanne on siis syytä ottaa rauhallisesti, mutta ei ylimalkaisesti. Porin prikaatin komentaja muistuttaa kolmen vuorokauden kotivarasta: se on syytä pitää aina kunnossa.

– Kyllähän se tietenkin aina hieman huolestuttaa, koska se on vakava tilanne ja siinä on omat riskinsä. Mutta meillä on siihen hyvät edellytykset ja täällä on pitkään harjoiteltu, Panu Salonen sanoo.