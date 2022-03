Riku Siivosen kolumni: Jos Suomeen joskus hyökätään, lähdenkö Ruotsiin niin kuin F. E. Sillanpää?

En tiedä, mikä tarina tapahtumien ympärillä on totta, mutta tapahtumat ovat. Siksi nyt on useimpien mielestä aika tuomita, toimia ja olla mieltä. Etenkin Nato-kanta olisi kuulemma äärimmäisen tärkeä.

Viisas ymmärtää myös, että joidenkin tuo päätös pitää tehdä. Toivon, että sen tekevät he, joilla on kaikkein eniten tietoa, vaikka päätös tehdään epävarmuuden alla. En kaipaa kansalaiskeskustelua.

Minä en osaa ottaa kantaa edes siihen, mikä on suhteeni ”Suomeen”. Kyllä minä tänne jäisin puolustamaan, jotenkin. Veisin kuitenkin perheeni ulkomaille hyvissä ajoin. Passini on voimassa vuoteen 2024. Näillä passijonoilla olisi hyvä, että hyökkäys tulisi ennen sitä. Mutta tulisinko takaisin, olisinko sinko olallani? Jos olen rehellinen, niin en osaa sanoa. En tiedä, mitä on isänmaallisuus. En tiedä, mitä on olla hyvä ihminen juuri nyt.