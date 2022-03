Suomalaiset innostuivat taas hamstraamaan – dieselin lisäaine uhkaa loppua monilta huoltoasemilta ja marketeista

Ukrainan sota näkyy jo uudempien dieselmoottoreiden lisäaineen kallistumisena ja loppumisena. Ainetta valmistetaan lannoitteiden sivutuotteista. Asiasta on kertonut aiemmin Ilta-Sanomat (siirryt toiseen palveluun) . Myös huoltovarmuuskeskus on kertonut seuraavansa tilannetta (siirryt toiseen palveluun) .

Moni hamstraa jo tuotetta

Tieto Adblue-varastojen pienenemisestä on kiirinyt autoilijoiden keskuudessa nopeasti. Juvalaisella huoltoasemalla torstaina viimeiset 10 litran kanisterit hävisivät hyllystä nopeasti.

– Poika soitti, että käy hakemassa, sillä Leppävirran ja Varkauden korkeudella aine on loppua, juvalainen Ahti Pajunen kertoi.

Myös Aija Lotta kertoo saaneensa vinkin, että Adbluelle on nyt kasvava kysyntä ja tuote saattaa loppua pian.

Osa toimijoista joutuu jo rajoittamaan myyntiään

Huoltoasemalta kerrottiin, että lisää Adblueta on tilattu, mutta varastotilanne näyttää tyhjää. Ammattiliikenne sai ainakin vielä torstaina tankattua ainetta omalla pisteellä, jossa Adblue tulee omasta useamman tuhannen litran säiliöstä.

– Ajoittaisia saatavuuspoikkeamia voi esiintyä myymälätasolla johtuen tavallisuudesta poikkeavasta kuluttajien ostokäyttäytymisestä. Isossa kuvassa saatavuus on hyvä. S-Ryhmä on varmistanut saatavuuksia etukäteen keväälle ja kesälle Adblue-tuotteiden osalta sitoutumalla suurempiin määriin kerralla. Nykyiset hankintalähteemme toimivat hyvin, myyntipäällikkö Marko Väänänen SOK:n vähittäiskaupan ketjuohjauksesta kertoo.

Nesteeltä puolestaan kerrotaan, että he ovat joutuneet rajoittamaan toistaiseksi tuotteen myyntiä.

ST1:ltä kerrotaan, että toistaiseksi tuotetta on riittävästi ja tuotteen hamstraamista tulisi välttää.

– Omien asemiemme osalta tuotetta on tällä hetkellä saatavilla, mutta äkillisesti kasvaneesta suuresta kysynnästä johtuen paikallisia saatavuuskatkoksia voi esiintyä, St1:n asiakkuuksista ja yritysmyynnistä vastaava Laura Lampola kertoo.

Tuottaja: "Ongelmana pienpakattujen tuotteiden hamstraaminen"

Adblueta toimittaa huoltoasemille Suomessa muun muassa lannoiteyhtiö Yara. He kertovat tuotannon olevan normaalisti käynnissä Suomen Adblue-valmistuksessa.

Heidän näkökulmasta ongelmana on tällä hetkellä pienpakattujen tuotteiden hamstraaminen.

– Tämä on tyhjentänyt vähittäismyynnissä hyllyjä ja tukkureiden varastoja ja aiheuttaa hetkellistä puutosta kunnes tukkureiden varastoihin saadaan tuotettua lisää pienpakkauksia, liiketoimintapäällikkö Juha Sarlund Yaralta kertoo.

Sarlund kertoo, että Yara on vähentänyt korkeasta kaasunhinnasta johtuen tuotantokapasiteettiaan ammoniakin valmistuksessa Keski-Euroopassa, mikä on pienentänyt myös urean valmistuskapasiteettia. Samalla on hänen mukaansa pidetty käynnissä kahta heidän suurinta Adblue-tehdasta Hollannissa ja Saksassa, jolla turvataan tuotteen saatavuus Euroopan logistiikalle ja yhteiskunnan toimivuudelle.