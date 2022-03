Venäjältä tuotu poronliha mietityttää asiakkaita – Lapin Lihan toimitusjohtaja: "On vaikeaa nähdä, mitä tekemistä poroilla on Putinin kanssa"

S-ryhmästä kerrotaan, että venäläistuotteet on poistettu myynnistä ja myymälöitä on ohjeistettu lahjoittamaan tuotteet hyväntekeväisyysjärjestöille.

Venäläistä alkuperää olevat tuotteet ovat suurelta osin kadonneet kaupoista. Moni yritys on hylännyt kaikki alkuperältään venäläiset tuotteet. Rajanveto voi tuottaa yrityksille päänvaivaa esimerkiksi siinä, miten suhtautua Venäjältä tuotuun, mutta Suomessa jalostettuun poronlihaan (siirryt toiseen palveluun).

Rovaniemellä toimivan Lapin Lihan täksi vuodeksi hankkimasta poronlihasta 35 prosenttia on peräisin Venäjältä, Siperian alkuperäiskansoilta. Loput on hankittu Suomesta ja Ruotsista. Kaupat on tehty viime vuonna, ja valtaosa lihasta on tullut Lapin Lihaan jo ennen sodan alkamista. Tuotteet valmistetaan Rovaniemellä.

Toimitusjohtaja Mari Onkamo ei ainakaan tässä vaiheessa usko, että poronliha jäisi yrityksen käsiin.

– En näkisi sellaista vaaraa tällä hetkellä. Tosin sotatilanteen kestoa ei pysty ennustamaan, mutta nyt en vielä vetäisi sitä johtopäätöstä, että meille tulisi valtava ongelma pidemmällä aikavälillä.

Tulevat ostopäätökset edessä loppukesällä

Poronlihakaupat tehdään kerran vuodessa, kesän jälkeen.

– Jos tilanne jatkuu tällaisena, emme todennäköisesti osta ensi syksynä poronlihaa Siperiasta. Teemme hankintapäätökset vasta kesän lopulla, ja silloin meillä on parempi käsitys markkinatilanteesta.

Toimitusjohtaja Onkamo kertoo, että yrityksen asiakkaiden suhtautuminen venäläisiin tuotteisiin vaihtelee. Osa vetää rajan siihen, onko tuote valmistettu Venäjällä vai muualla, osa katsoo vain tuotteen tai raaka-aineen alkuperää.

– Osa asiakkaistamme jatkaa kuten ennenkin, ja muutamalla kanta on vielä mietinnässä. Asiakaskuntaa on laajasti sekä EU-maissa että EU:n ulkopuolella, ja vaihtelua on, Mari Onkamo kertoo.

Lapin Liha tekee poronlihahankinnat kerran vuodessa, kesän jälkeen. Arkistokuva. Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Tutkija: Jopa ruokahävikki on nyt hyväksyttävä

Mitä jos esimerkiksi venäläinen poronliha tai muita elintarvikkeita jäisi boikotin vuoksi käyttämättä?

Kestävän ja oikeudenmukaisen ruokajärjestelmän tutkija Teea Kortetmäki on valmis eettisten toimien nimissä hyväksymään jopa ruokahävikin – myös tilanteessa, jossa ruokamarkkinat voivat joutua kriisiin.

– Vaikka pidän kestävyysnäkökumasta hävikkiin tarttumista tärkeänä, niin totta kai esimerkiksi äärimmäiset ihmisoikeusrikkomukset ovat niin painava asia, että niiden rinnalla yksittäisten ruokahävikkitapausten painoarvo on melko vähäinen.

Tutkijan mukaan Venäjä-boikotissakin on mahdollista pitää hävikki hyvin pienenä antamalla tuotteet hyväntekeväisyyteen. Se on Kortetmäen mielestä hyväksyttävä tapa toimia, sillä rahaa ei liiku mihinkään suuntaan.

Esimerkiksi S-ketjusta kerrotaan, että venäläistuotteet on poistettu myynnistä ja myymälöitä on ohjeistettu lahjoittamaan tuotteet hyväntekeväisyysjärjestöille.

Boikotin haitat Suomessa täytyy hyväksyä

Osa suomalaisyrityksistä katsoo joutuneensa boikotin vuoksi jossain määrin sijaiskärsijäksi. Myös Lapin Lihan toimitusjohtaja Mari Onkamo on miettinyt sivullisten osaa esimerkiksi yrityksen omassa tilanteessa, jossa toimitussopimukset on tehty ennen sotaa.

– Ymmärrämme, että kriisissä on kyse merkittävästä asiasta ja tuomitsemme sotatoimet, mutta nämä porot tulevat “keskeltä ei mitään”, Uralin takaa Siperiasta, ja poronomistajat ovat alkuperäiskansaa, vaeltavat porojen kanssa ympäri vuoden. Henkilökohtaisesti minun on jotenkin vaikeaa nähdä, mitä tekemistä Siperian poroilla on Putinin hallinnon kanssa.

Tutkija tietää, että tiettyjä aloja ja yrityksiä boikotti voi haitata todella vakavasti, ja hän periaatteessa ymmärtää huolen ja tuohtumuksenkin. Se ei kuitenkaan Kortetmäen mielestä saa merkitä, että boikottia ei toteutettaisi.

Sijaiskärsijyys ei ole seikka, joka oikeuttaisi luopumaan boikotista. Teea Kortetmäki, tutkija

– Kun muistetaan, mitä toisella puolella tapahtuu, sijaiskärsijyys ei ole sellainen seikka, joka oikeuttaisi luopumaan boikotista. Muutenhan esimerkiksi globaalissa kaupankäynnissä minkään hirmuteon vastustaminen ei olisi mahdollista, sillä mikä tahansa boikotti väistämättä aiheuttaa haittoja myös sivullisille.

Takautuvan boikotin teho voi jäädä pieneksi

Tutkija Teea Kortetmäki toteaa, että boikotin eettiset rajanvedot voivat olla vaikeita.

Esimerkiksi Lapin Lihan tapauksessa näyttää Kortetmäen mukaan olevan kyse niin sanotusta takautuvasta boikotista, koska kauppatoimet on tehty ennen sodan alkamista. Tässä mielessä boikotista ei välttämättä synny toivottua vaikutusta, koska se ei vaikuta Venäjän tämän hetken talouteen.

Eettisen pohdinnan keskellä moni yritys onkin valinnut yksinkertaisen linjauksen: yksiselitteisesti kaikki alkuperältään venäläinen vedetään pois myynnistä.