Shadia Raskin kolumni: Älä oleta, etten puhu suomea

Seurasi vakavuudeltaan hupaisa performanssi. Koska me koronaoireiset emme itse voineet pudottaa äänestyslappua laatikkoon, vaaliavustaja käveli laatikon luokse takaperin pitäen äänestyslappua koko ajan päänsä yläpuolella. Ihan kuin hän olisi ollut matkaoppaamme etelänreissulla.

Arjessa tapahtuville ihonväriin ja nimeen perustuville oletuksille on oma sanansa , rodullistaminen. Rodullistamisella tarkoitetaan ihmisten jaottelua ryhmiin heidän piirteidensä perusteella. Ruskea, siispä muuta kuin suomalainen.

Ruskeana suomalaisena olen oppinut selittelemään tökeröt tilanteet tölväisijän puolesta. Vaalivirkailija oli oikeastaan vain hyvin kartalla! Olinhan äänestämässä koululla, jossa huomattava osa lapsista on vieraskielisiä .

Kunta- ja aluevaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muut kuin Suomen kansalaiset, jos heillä on kotikunta Suomessa.Mutta mikä on se kriteeri, jonka perusteella oletetaan, ettei tietty äänestäjä osaa suomea? Onko esiin kaivettu Yhdysvaltain historiasta rasistinen ruskean paperipussin testi? Jos ihonväri on tummempi kuin paperipussin väri, oletetaan, ettei henkilö puhu suomea.