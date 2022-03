"Vaikka vaikuttaa, että kaikki osaa, moni on voinut tipahtaa kärryiltä", sanoo Saga Virtakangas, 17 – erityisopetus on lukioille pakollista, mutta erot ovat isoja

Kokkolan suomalaisen lukion toista luokkaa käyvä Saga Virtakangas kirjoittaa tänä keväänä historian oppimäärän ylioppilaskirjoituksissa. Lukeminen on sujunut olosuhteisiin nähden hyvin.

– Tietysti on ollut vaikeuksia rytmittää, kun tavallinen koulu pyörii tässä samalla kun ei ole lukulomaa, mutta ihan hyvin on mennyt.

Virtakankaalla on lukivaikeus, joten lukion käyminen vaatii häneltä sinnikkyyttä ja tavallista enemmän työtä sekä erilaisten oppimisstrategioiden käyttöä.

Erityisopetuksen määrä vaihtelee paljon

Kaikilla Suomen lukioilla on ollut velvollisuus järjestää erityisopetusta syksystä 2021. Opetushallituksen mukaan erityisopetuksen lakisääteisyys on lisännyt erityisopettajien määrää lukioissa, mutta yksittäisten lukioiden erityisopetukseen käytettävät resurssit vaihtelevat suuresti.

Vitka on ollut yli 20 vuotta erityisopettajana ja oppimisen tukijana. Hän on toiminut erityisopettajana alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä kouluttanut opettajia ympäri Suomea.

– On erityisopettajia, jotka ovat lukiolla muutaman tunnin viikossa alakoulun tai yläkoulun työn lisäksi. Sitten on meitä, jotka ovat lukiolla kokopäiväisesti. Opiskelijamäärät vaihtelevat muutamista sadoista yli tuhanteen opiskelijaan erityisopettajaa kohden, eli sekin skaala on tosi laaja, Vitka tietää.