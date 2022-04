Joka neljäs yliopisto-opiskelija voi olla perfektionisti – professori kertoo, milloin täydellisyyden tavoittelusta seuraa ongelmia

Perfektionisti kokee herkästi riittämättömyyden tunnetta. Hän on taipuvainen kuormittumaan liikaa ja sitä kautta uupumaan tavoitteidensa alle.

Maailmalla globaalisti 25 vuoden aikana perfektionismi on tutkimusten valossa lisääntynyt (siirryt toiseen palveluun) , kertoo Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Markku Niemivirta .

Niemivirran Motivaatio, oppiminen ja hyvinvointi -tutkimusryhmän (MoLeWe) tutkimus selvitti, minkälaisia yhteyksiä perfektionismilla on lukiolaisten ja yliopisto-opiskelijoiden opiskelumotivaatioon ja hyvinvointiin.

Stereotyyppisesti voitaisiin ajatella, että perfektionismi on tyypillisempää tytöille ja naisille.

– Kun olemme tutkineet näitä erilaisia profiileja, niin perfektionisteja löytyy kyllä sekä tytöistä että pojista. Sukupuolittunutta ilmiötä ei perfektionismi-tutkimuksen piirissä ole tiedossa. Tutkimuksessa on toki tunnistettu, että tytöt ja naiset uupuvat selkeästi miehiä enemmän ja kärsivät enemmän hyvinvoinnin haasteista.

Jopa neljäsosa tutkituista yliopisto-opiskelijoista perfektionisteja

Huolestuneilla on huolia ilman korkeaa tavoitetasoa. Ei perfektionisteilla ei ole puolestaan kovia tavoitteita eikä myöskään paljoa huolia.

Perfektionistilla on kovat tavoitteet eli he ovat kriittisiä omien aikaansaannosten suhteen. Samaan aikaan he ovat myös melko tyytymättömiä omiin saavutuksiinsa.