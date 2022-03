Macron julkisti kampanjalupaukset: Veroja alas, rahaa puolustukseen ja omavaraisuutta ruokatuotantoon

Ranskan huhtikuun presidentinvaalien kampanjointi on jäänyt pahoin Ukrainan sodan jalkoihin. Erityisesti kampanjakentät ovat odottaneet istuvan presidentin Emmanuel Macronin avauksia.

Kattoteema Macronin "Teidän kanssanne" -kampanjassa on kansallisen itsenäisyyden ja yhtenäisyyden korostaminen.

Rahaa puolustukseen ja veroja alas

Sota Euroopassa on saanut monet eurooppalaiset maat lisäämään puolustusmenojaan. Presidentti Emmanuel Macron liitti Ranskan joukon jatkoksi.

– Asetamme tavoitteeksemme, että vuoteen 2025 mennessä puolustusbudjettimme on 50 miljardia euroa, presidentti Macron sanoi.

Tällä hetkellä Ranskan puolustusbudjetti on liki 41 miljardia euroa.

Macron huomautti ensimmäisen viisivuotiskautensa hyvästä työllisyyskehityksestä. Työttömyys on alhaisin 15 vuoteen.

Macron on esiintynyt mediassa viime aikoina valtionpäämiesmäisessä kriisinvälittäjän roolissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin tosin istutti Macronin Moskovassa pitkän pöydän toiseen päähän helmikuun seitsemäntenä.

Kampanjointia sammutetuin lyhdyin

Istuvan presidentin käytös ennen huhtikuun presidentinvaaleja on herättänyt närää muissa ehdokkaissa.

Erityisesti heitä on raivostuttanut se, ettei Emmanuel Macron aio osallistua ennen ensimmäistä kierrosta tv:n vaaliväittelyihin ollenkaan.

Sittemmin Venäjän hyökättyä Ukrainaan, presidentti Macron on ollut keskeinen välittäjä sodassa sekä viestittäjä niin Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin suuntaan.

Le Penin kanssa toiselle kierrokselle?

Macronin asema maan johtajana ja keskeisenä eurooppalaisena valtiomiehenä on nostanut hänen mahdollisuutensa pestin uusimiseen aivan omaan luokkaansa.

Tällä hetkellä hänen kannatuksensa on noin 30 prosentin luokkaa, kun edellisvaalien toisen kierroksen vastaehdokkaan Kansallisen rintaman Marine Le Penin kannatus on kaukana 18 prosentissa.

Seuraava rypäs on äärioikeiston Éric Zemmour , radikaalivasemmiston Jean-Luc Mélenchon ja maltillisen oikeiston Valérie Pécresse , joiden kannatus on 11–13 prosentin välissä.

Silmiinpistävää on se, että sosialistien ehdokkaan Anne Hidalgon kannatus on itsepintaisesti kahden prosentin luokkaa. Entisen presidenttipuolueen syöksykierre on hurja.