8-vuotiaalle autistiselle pojalle suositeltiin lisää puheterapiaa, mutta Kela oli eri mieltä – "Hämmentävää on Kelan touhu", kritisoi äiti

8,5-vuotias oululainen Paulus Mäki-Asiala tykkää kovasti hiihtää. Samoin hän tykkää leikkiä legoilla. Toista luokkaa käyvä poika on monella tapaa kuin kuka tahansa muu pieni koululainen.

Hän on kuitenkin myös autistinen, eli hänellä on aivojen kehityshäiriö.

Mäki-Asialan kohdalla se tarkoittaa, että hän tarvitsee vahvaa tukea oppimiseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Äiti Mariaana Mäki-Asiala kertoo, että lapsi on saanut tilanteensa takia vuosien varrella Kelan myöntämänä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä puhe- että toimintaterapiaa. Niistä on ollut suuri apu.

Viime vuonna lääkäri arvioi, että pojan puheterapiaa olisi perusteltua lisätä 25 kerrasta 40 kertaan. Syynä oli muun muassa, että lapsella on äännevirheitä ja haasteita sosiaalisessa kommunikoinnissa. Äiti kertoo, että terapiaa tarvittiin lisää myös, koska pojan pitkäaikainen puheterapeutti vaihtui, ja uuden ihmisen kanssa työskentely vaatii autistiselta lapselta isoja ponnisteluja.

Mäki-Asialan perheessä tyrmistyttiin, kun Kelan päätös tuli. Lisäkertoja ei myönnetty. Perhe valitti päätöksestä, mutta sitä ei muutettu. Päätöstä perusteltiin muun muassa sillä, että lapsi on kehittynyt ja arki sujuu kotona hyvin.

Vanhempia tilanne on suututtanut. Mariaana Mäki-Asiala ihmettelee, että Kela ohittaa lapsen tavanneen erikoislääkärin arvion.

– Lasta arvioivien ammattilaisten arvioilla tai hakemuksia kirjoittavien vanhempien mielipiteillä ei tunnu olevan mitään merkitystä. Hämmentävää on Kelan touhu.

"Ihmiset tuntuvat olevan epätoivoisia ja hämmentyneitä"

Kumpuvuoren mukaan yhä useampi kertoo, että vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on aiempaa vaikeampaa saada Kelan kautta.

Asiaan on kiinnitetty huomiota myös Kuntoutusalan Asiantuntijoissa.

Jukka Kumpuvuori on tekemässä Kelan toiminnasta kantelua sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraan. Hän on kerännyt sitä varten kokemuksia useilta kymmeniltä henkilöiltä, joilla on ollut ongelmia saada kuntoutusta Kelan kautta.