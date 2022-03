Suomen hinnat ovat liikaa sotaa paenneille, joten Julia Tolonen perusti heille ilmaisen kaupan Kirkkonummelle

Kyyti Suomeen yli tuhannelle

Gulikilla on pieni lapsi, ja viimeiset viikot ovat olleet raskaita. Hän on kuitenkin pärjännyt, sillä hänen miehensä on ottanut vastuulleen kodin- ja lastenhoidon.

Ilmainen kauppa pakolaisille

– Käytettyjä vaatteita olemme saaneet tarpeeksi, mutta sen sijaan naisten hygieniatuotteista ja lastenruoista on ollut pientä pulaa. Ne ovat tällä hetkellä ukrainalaisnaisille sananmukaisesti kultaakin kalliimpia, sillä he ovat olleet shokissa suomalaisista hinnoista, Tolonen kertoo.

Konsertti lasten hyväksi

– Meillä on paljon kaksikielisiä perheitä, paljon lapsia perheistä, joissa vanhemmat edustavat eri kansallisuuksia. Keskuksemme on monikulttuurinen, ja venäjän kieli on vain yksi kieli muiden joukossa. Tärkein tehtävämme on luoda lapsille ilmapiiri, jossa he voivat kokea iloa ja onnistumista ja seurustella ikätoverien kanssa, Nyström kertoo.