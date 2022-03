Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, pörssikurssit alkoivat heilahdella voimakkaasti. Helsingin pörssi on laskenut tammikuusta alkaen 25 prosenttia. Maaliskuussa on nähty taas kurssien nousua, mutta päivittäistä heilahtelua tapahtuu edelleen.

Pessala on ollut mukana sijoitusmarkkinoilla vuodesta 1992 lähtien. Hänen oppinsa on ollut, että kriisissä riskin vähentämiseen lähteminen on harvoin hyvä sijoituspäätös.