Yle Unkarissa: Pommituksia paennut Vitalina haluaa vielä palata kotimaahansa Ukrainaan – perheen uusi elämä on kuitenkin asettumassa Budapestissa

Junista astuu ulos satoja väsyneitä ja sodan järkyttämiä ihmisiä. He ovat nuoria äitejä lapsineen ja vanhuksia, jotka ovat päässeet pakenemaan sodan kauhuja.

Käsissä on vain se, mitä on pystytty ottamaan mukaan ja kantamaan läpi pakomatkan.

Keletin asema on läpikulkupaikka, sillä valtaosa pakolaisista siirtyy Unkarin kautta suoraan tai yhden yöpymisen jälkeen muualle Eurooppaan.

Unkariin on saapunut vajaat 300 000 pakolaista. Maan viranomaiset arvioivat tässä vaiheessa, että Unkariin tulee saapumaan Ukrainasta vajaa miljoona ihmistä.

Arviolta vain kymmenen prosenttia rajan ylittäneistä on jäänyt pidemmäksi aikaa maahan. Monet heistä kuuluvat Ukrainan unkarilaisvähemmistöön.

“Olen Unkarissa niin kauan kuin sota jatkuu”

Etelä-Ukrainan Zaporižžjasta poikansa kanssa paennut Vitalina Novoselova on poikkeus. Hän aikoo jäädä Unkariin siihen asti, kun hän voi palata turvallisesti kotimaahansa.

– Olen täällä niin pitkään kuin minun pitää olla. Elämäni on kuitenkin Ukrainassa, hän kertoo istuessaan kotimajoituksen olohuoneen sohvalla.

– Palaan, jos minulla on vielä paikka, minne mennä. Jos ei ole kotia, en voi viedä poikaani takaisin.

33-vuotias Novoselova saapui kymmenvuotiaan poikansa Viktorin kanssa Budapestiin puolitoista viikkoa sitten. Hän on päässyt uuden elämän syrjästä kiinni hämmästyttävän nopeasti.

Haastattelupäivän aamuna Novoselova on ollut työhaastattelussa. Hän on päässyt toiselle kierrokselle ja näyttää todennäköiseltä, että hän saa kahden kuukauden määräaikaisuuden osa-aikaiseen työhön.

Nopeassa asettumisessa uuteen maahan on auttanut juristin koulutus ja hyvä kielitaito.

– Minun on löydettävä itselleni tekemistä. Ajattelin, että ehkäpä löydän osa-aikaista työtä, jota voi tarvittaessa tehdä etänä. Siten minulla on aikaa olla lapseni kanssa. Minun on alettava ansaitsemaan rahaa.