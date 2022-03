Mies huijasi Tinderissä kaverinsa kuvalla ja jatkoi viestittelyä paljastumisensa jälkeen – tällaisia ovat arkiset huijaukset deittipalvelussa

Tekemämme joukkoistus ei ollut tieteellinen tutkimus, ja kokemuksiaan sai kertoa kuka tahansa. Jutussa olevat Tinder-käyttäjät kertovat huijauksista poikkeuksellisesti muutetulla nimellä, koska he kertovat henkilökohtaisista kokemuksistaan. Heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Syvällisestä keskustelusta ahdistukseen

– Hänellä oli kuvassa huonommat lenkkarit kuin mitä Tinderissä olleesta tyylikkäästä kuvasta voisi olettaa. Ihmettelin asiaa, mutta halusin kuitenkin uskoa, että hän on ok tyyppi.

Vanhoja kuvia ja kerrottua lyhyemmät miehet

Roope on törmännyt Tinderiä käyttäessään usein vääristäviin kuviin ja päätynyt kiusallisille treffeille, joissa todellisuus on paljastunut. Hänen mielestään harhaanjohtavan kuvan käyttäminen nakertaa luottamusta.

– Jos kuva on viiden vuoden takaa ja on tullut 20 kg lisäpainoa, niin henkilö ei näytä enää samalta. Persoona voi olla sama, mutta miksei voisi laittaa tuoretta kuvaa?

– On kiusallista olla treffeillä henkilön kanssa, jolla on Tinderissä kuva pukujuhlista ja hän saapuukin paikalle nuhjuisissa vaatteissa ja haisee vanhalle viinalle.

Vanhojen kuvien lisäksi hän on havainnut, että Tinderiin laitetussa kuvassa on käytetty sellaista kuvakulmaa, että henkilöä on vaikea tunnistaa samaksi. Harhaanjohtavista kuvista on hänen mielestään kuitenkin vaikea mainita toisille, koska ulkonäköön liittyvät asiat voivat olla arkoja henkilölle itselleen.