Jo lähes 11 000 taloutta on luopunut tai luopumassa öljylämmityksestä valtion tuella – jakoon tuli uutta rahaa, mutta sekin voi loppua kesken

Öljylämmittäjille on tullut Euroopan unionista 65 miljoonaa euroa lisää kannusterahaa lämmitysmuodon vaihtamiseen. Aiemmin lämmitysmuodon vaihtoa on tukenut valtio, mutta tämä 40 miljoonan euron potti on jo käytetty.

Ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan Ely-keskuksesta uskoo, että myös EU-rahat hupenevat nopeasti.

– Voi olla, että tämän vuoden puolella kaikki määrärahat avustuksiin tulee käytettyä, kertoo Vesa-Pekka Heikkilä.

EU:n ja valtion yhteensä 105 miljoonaa euron tukirahat riittävät yhteensä noin 26 000 muutostyöhön. Koko maan avustushakemusten käsittely on keskitetty Pirkanmaan Ely-keskukselle, jonne on jätetty yhteensä noin 19 000 hakemusta, joista myönteisen päätöksen on saanut lähes 11 000 hakijaa.

Heikkilän mukaan jonossa on tilaa vielä noin 7000 hakemukselle. Lisää hakemuksia tulee joka kuukausi 800–1000.

Öljyn hintakehitys pistää miettimään

Kemiläinen talotekniikan lehtori Jyrki Holpainen vaihtoi viime kesänä perheensä omakotitalon öljylämmityksen ilmavesilämpöpumppuun.

– Se tuli ajankohtaiseksi, kun oli saatavilla valtion 4000 euron tuki vaihtoon öljylämmityksestä johonkin muuhun lämmitykseen - esimerkiksi maalämpöön tai ilmavesilämpöpumppuun.

Varsinkin kevyen polttoöljyn hinnannousu viime kesästä on laittanut kiittämään investoinnin oikea-aikaisuutta.

– Vaikka sähkön hintakin on korkealla, niin kyllä siinä säästää vuositasolla aika paljon.

Kevyen polttoöljyn litrahinta oli kuluttajalle vielä viime vuonna noin euron. Nyt kevyt polttoöljy maksaa 1,5 euroa litralta. Öljyn hinnannousu lisää kiinnostusta miettiä korvaavia lämmitysvaihtoehtoja.

EU-rahoja ei kaukolämpöön

Samoista EU:n määrärahoista voidaan myöntää 2 500 euroa avustusta, kun siirrytään öljylämmityksestä muihin ei-fossiilisiin lämmitysmuotoihin, kuten suorasähköön, puuhun, pellettiin, hakkeeseen tai näiden yhdistelmiin.

Enää EU ei myönnä rahaa kaukolämpöön siirtymiseen, koska kaukolämmön tuotannossa voidaan ainakin ajoittain käyttää fossiilisia polttoaineita.

Ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä Pirkanmaan Ely-keskuksesta kertoo, että elpymisvälineen avustuksissa on sovellettava niin kutsuttua ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta.

Kansallisen määrärahan arvioidaan kuitenkin riittävän tämän vuoden helmikuun loppuun mennessä saapuneille kaukolämpöhakemuksille.

Avustusta saaneista reilut 60 prosenttia on vaihtanut öljylämmityksensä ilmavesilämpöpumppuun ja noin 20 prosenttia maalämpöön. Vajaa 10 prosenttia on valinnut kaukolämmön. Loput hakemukset ovat koskeneet ilmapumppuja, pellettiä, suoraa sähköä tai aurinkolämmitystä.

– Lapissa maalämpöön siirtyminen on ollut suositumpaa kuin etelässä, kertoo Vesa-Pekka Heikkilä.

Vaikka kallistunut lämmitysöljyn hinta saattaa laittaa kiirehtimään lämmitysmuodon muuttamista, Vesa-Pekka Heikkilä toivoo avustuksen hakijoille malttia.

– Kun tällaista hanketta suunnittelee, niin kannattaa pyytää tarjouksia useammalta laitetoimittajalta ja kilpailuttaa hanke.

Järkevältä tuntunut vaihtoehto

Holpainen on ollut tyytyväinen uuden lämmitysmuodon toimintaan. Uusi laitteisto on toiminut lähes kolmen lämpökertoimella eli lämpöpumppu on tuottanut yhdellä yksiköllä sähköenergiaa lähes kolme kertaa niin paljon lämpöenergiaa.

– Se toimii täällä pohjoisen alueellakin. Uskon, että tämä vesi-ilmalämpöpumppu on ihan järkevä vaihtoehto.

Tämän rahoituskierroksen jälkeen Suomeen jää vielä reilut 100 000 öljyllä lämpiävää pientaloa.