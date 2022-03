Koronavirusta on nyt Itä-Suomessa enemmän kuin koskaan, mutta suurin osa sairastaa taudin lievänä tai jopa oireettomana

Koronatartuntoja on nyt Itä-Suomessa enemmän kuin koskaan. Sekä Pohjois-Savossa että Pohjois-Karjalassa virallisissa testeissä todetaan päivittäin satoja tartuntoja. Lukuihin ei kuitenkaan ole luottamista, koska kotitestien tulokset eivät näy tilastoissa.

– Tartuntoja on todella paljon. Tänään esimerkiksi puolet otetuista testeistä oli positiivisia, kertoi Kuopion yliopistollisen sairaalan johtaja Olavi Airaksinen Ylelle keskiviikkona.

Tartuntamääristä huolimatta koronaviruksen esiintyvyys jätevesissä on esimerkiksi Pohjois-Savossa laskenut, mutta on edelleen korkealla tasolla.

– Meillä on nyt tautihuippu ja todennäköisesti joitain viikkoja pysytäänkin siellä, Siun soten ylilääkäri Jukka Heikkinen arvioi.

– Useimmat sairastuneista ovat lieväoireisia tai jopa oireettomia. Suojautuminen on nyt käytännössä mahdotonta. Nyt täytyykin suojautua vakavaa tautimuotoa vastaan eli pitäisi olla ne rokotteet kunnossa Koivula muistuttaa.

Tehohoitojaksojen pituus lyhentynyt muutamaan päivään

Potilasmäärät eivät ole sairaaloissa kasvaneet merkittävästi, vaikka tautia on paljon. Sekä Joensuun keskussairaalassa että Kuopion yliopistollisessa sairaalassa potilaita on viime viikkoina ollut kymmenkunta päivittäin. Vaihtelua on kuitenkin jonkin verran.