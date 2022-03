Tampereella vastanottokeskus on jo täynnä ukrainalaispakolaisista

Tampereelle on tullut niin paljon Ukrainasta sotaa pakenevia, että Kaupin vastaanottokeskus on jo täynnä.

Tampereen kaupungin mukaan ukrainasta on tullut 155 turvapaikan hakijaa vastaanottokeskukseen ja hätämajoitukseen.

Tampereella on lisäksi myös lukuisia Ukrainasta tulleita kotimajoituksessa. Heistä vastaa SPR:n Tampereen yksityismajoitusyksikkö, mutta myös kaupungille tulee kyselyjä.

Korkatin mukaan tällä hetkellä on riittävästi vapaaehtoisia. Kaupin vastaanottokeskuksen olot saivat moitteita aluksi, mutta puutteita on Korkatin mukaan pyritty korjaamaan. Nyt on saatu esimerkiksi lisättyä pyykinpesumahdollisuuksia.