Keikkapaikat heräävät koronarajoitusten varjosta, mutta vanha normaali ei ole palannut – Stam1nan Lahden-keikalla yleisö vielä “arkaili ja ujosteli”

Maaliskuun koittaminen on tarkoittanut uuden sivun kääntymistä suomalaisille keikkapaikoille, kun tapahtumia ja ravintoloita koskevat koronarajoitukset tulivat päätökseensä.

Keikoilla käyminen ei silti muutu välittömästi samanlaiseksi kuin aikana ennen koronaa. Tämä kävi selväksi torstaina Lahdessa, jossa Suomen suosituimpiin metalliyhtyesiin kuuluva Stam1na esiintyi Finlandia-klubilla osana Novus Ordo Rundi 2022 -kiertuettaan.

Bändin tuoreimpaan albumiin perustuva konserttikiertue piti järjestää jo aiemmin, mutta kuten monen muunkin artistin kohdalla, korona ja siihen liittyvät rajoitukset pakottivat muuttamaan suunnitelmat.

– Korona on tehnyt meille isoa hallaa. Novus Ordo Mundi -levy tuli ulos vuosi sitten, mutta levynjulkaisukiertue peruuntui viruksen takia. Teimme kesällä muutamia yksittäisiä keikkoja, mutta en ole edes laskenut, montako keikkaa korona meiltä on vienyt, määrällisesti kyse on kuitenkin kymmenistä, Stam1nan kitaristi Pekka Olkkonen laskeskelee.

Stam1nan Pekka Olkkonen ja kuuluisa Lemi-paita. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Olkkosen mukaan korona-aika on vaikuttanut bändiin ennen kaikkea lamaannuttavasti.

– Luovaan työhön kuuluu se, että ympärillä tapahtuu asioita. Me emme ole koronan takia oikein pitäneet yhteyttä toisiimme. Ja onhan tämä vaikuttanut keikkarutiineihimmekin. Tietysti tässä pitää katsoa peiliin ja korjata tilanne.

Yleisövirtaa Lahden Sibeliustalon Finlandia-klubilla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Stam1nan Antti Hyyrynen vauhdissa. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Kasvoton-yhtyeen Mikko Ropo korvasi Lahden keikalla basisti Kai-Pekka Kangasmäkeä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Vaikka tapahtumiin ja keikkoihin liittyvät rajoitukset ovat nyt poistuneet, kummittelee korona edelleen Stam1nan toiminnassa. Lahdessa yhtyeellä on poikkeuksellinen kokoonpano nimenomaan koronan takia: vahvuudesta puuttuvat sekä kosketinsoittaja Emil Lähteenmäki että basisti Kai-Pekka Kangasmäki.

– Meidän monitorimiksaajamme on opetellut soittamaan muutamat keyboardlinet, ja Lemiltä meille löytyi tuuraava basisti eli Kasvoton-yhtyeen Mikko Ropo. Onhan tämä varmaankin erikoisimpia Stam1na-kokoonpanoja mitä lavalla on koskaan nähty, Olkkonen toteaa.

Tähän mennessä kiertue on sujunut jo miehistönvaihdostenkin takia "vaihtelevissa merkeissä". Olkkosen mukaan yleisömäärät ovat toistaiseksi olleet jonkin verran maltillisempia, kuin mihin yhtye on normaalisti tottunut.

– Tosin esimerkiksi Lappeenrannassa tuli todistettua muutama tapaus, jossa ilolientä oli otettu liikaa. Meininki yltyi niin rajuksi, että tarvittiin jopa ensiapuhommia. Kyse on tietenkin yksittäistapauksista, mutta koronarajoitusten poistuminen voi näkyä myös tällä tavalla.

Stam1nan torstai-illan ikärajatomalle keikalle osallistui noin kolmesataa ihmistä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Pekka Olkkonen eläytyy soittamiseen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Eturivin yleisöä ja keikkatunnelman hurmosta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Stam1nan Antti Hyyrynen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Sikahyvä livebändi

Stam1naa oli Lahteen tullut katsomaan noin kolmisataapäinen yleisö, mikä on torstai-illan saldoksi kohtuullinen määrä.

– Olen kuunnellut Stam1naa vuodesta 2015 ja se on ehdoton suosikkiyhtyeeni. Bändi toimii sekä klubeilla että festareilla: ihan sama, mikä tila on kyseessä, Stam1na ottaa sen kuitenkin haltuun. Bändi toimii livenä sikahyvin, Lilith Rautiainen summaa.

Rautiainen oli hieman aiemmin katsomassa toisen kotimaisen metallisuuruuden eli Mokoman keikkaa. Hänen mielestään keikkameinki tuntuu nyt hieman laimeammalta, jos vertaa aikaan ennen koronaa.

– Ehkä ihmiset vielä vähän arkailevat ja ujostelevat. Tämä taitaa olla tottumiskysymys: on totuttu siihen, että missään ei ole yhtään mitään, ja nyt kun sitten olisi tarjolla ohjelmaa, ei oikein tiedetä, miten tilanteeseen tulisi suhtautua.

Lilith Rautiainen on kuunnellut Stam1naa vuodesta 2015 lähtien. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Pyry Simolan ja Arttu Långin mukaan keikalle piti tulla: Stam1na kun tekee sen verran kovaa musiikkia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Viljami ja Esa Räsäsen piti tulla Stam1nan Lahden keikalle jo viime vuonna, mutta korona peittosi tämän suunnitelman. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Väinö Huuskolle koronarajoitusten poistuminen on merkinnyt lisää vapauksia. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Lahdessakin korona-ajan keikkojen peruuntuminen ja siirtäminenkin tuli selkeästi ilmi.

– Sain viime vuonna synttärilahjaksi iskältä lipun tälle keikalle, mutta se siirtyi. Tulimme tänne sitten tänä vuonna, Viljami Räsänen kertoo.

– Aika kurjaahan tämä korona-aika on ollut, mutta nyt on todella kivat taas päästä keikoille. On hienoa sekä yleisölle että artisteille, että elämä jatkuu taas normaalina, Esa Räsänen jatkaa.

Koska kyseessä on ikärajaton keikka, paikalle on saapunut myös nuorempaa väkeä.

– Omalla kohdallani rajoitusten poistuminen tarkoittaa sitä, että voi tehdä enemmän asioita, pääsee tapahtumiin ja voi viettää tällaista nuoruuselämää vapaammin kuin taannoin, Väinö Huusko sanoo.

Stam1nan esiintymiseen kuuluu oleellisena osana moshaaminen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Stam1nan Novus ordo rundi - alkoi maaliskuun alussa Lappeenrannasta. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Antti Hyyrynen ja kitara. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Ennakkomyynnissä uudet pelisäännöt

Tapahtumayhtiö KOKO Lahti Oy:n ohjelmapäällikkö Matti Pölläsen mukaan ihmisten liikkumista ainakin Lahdessa leimaa vielä jonkinasteinen varovaisuus.

– Alkuvuodesta toivoimme, että jengi lähtisi isommin liikkeelle, mutta ihan näin ei kaikilta osin ole käynyt. Uskoisin myös, että koska maailmalla tapahtuu tällä hetkellä aika karmeita asioita, vaikuttaa sekin ihmisten mielialoihin ja käyttäytymiseen.

Pölläsen mukaan korona-aika ja alati vaihdelleet rajoitukset ovat tuoneet uusia pelisääntöjä etenkin ennakkomyyntiin.

– Periaatteessahan keikkamyyntitoiminta perustuu pitkälti ennakkomyyntiin ja pitkän aikavälin ennustettavuuteen. Tämä elementti on oikeastaan kadonnut, ja ihmiset panttaavat ostopäätöksiään. Tämä on uusi ilmiö, jos verrataan aikaan ennen koronaa.

Pekka Olkkonen lavalla. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Yleisöfiiliksiä. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Stam1nan Antti Hyyrynen. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Pölläsen mukaan lippujen hinnoissa olisi painetta korotuksiin.

– Jonkin verran ne varmaan tulevat nousemaan, mutta hirveisiin harppauksiin en usko.

Kesään Matti Pöllänen suhtautuu optimistisesti.

– Ihmiset ovat olleet jo jonkin aikaa perunakellareissaan, joten tällaisia ilon hetkiä kaivataan ja tarvitaan. Tapahtumat ovat sosiaalisia tilaisuuksia, joten ne nousevat arvoon arvaamattomaan.

Suomen suurimpiin keikkajärjestäjiin kuuluva Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen on osittain samoilla linjoilla Pölläsen kanssa.

– Maaliskuun klubikeikoilla on vielä osin näkynyt yleisön varautuneisuus ja varovaisuus. Iso osa lipuista myydään lähellä keikkapäivää, ja kaikki eivät selkeästi ole vielä lähteneet liikkeelle. Tosin artisteillamme on ollut myös loppuunmyytyjä keikkoja, joten ennakoitavuus on haastavaa.

Tähtisen mukaan kesän ja loppuvuoden tapahtumat myyvät kuitenin käytännössä jo normaaliin tapaan.