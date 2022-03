Koronatilanne ei helpota: Maski- ja etätyösuositukset jatkuvat Kanta-Hämeessä kuukaudella

Kanta-Hämeen pandemiaryhmä käsitteli torstaina maakunnan koronavirustilannetta. Tartuntojen ilmaantuvuusluku on edelleen varsin korkea koko maakunnan alueella. Todellisuudessa ilmaantuvuus on vielä huomattavasti korkeampi, koska testausta on kohdennettu voimakkaasti riskiryhmiin, kertoo ryhmän vs. puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Juhani Grönlund.