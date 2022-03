NRK: Ukrainan sota erottaa Pohjois-Venäjän alkuperäiskansat useista yhteistöistä Suomen, Norjan ja Ruotsin kanssa

Sápmi eli Saamenmaa on laaja alue.

Barentsinmeren alue on tärkeä Norjalle ja Venäjälle yhteisen ekosysteemin vuoksi, mutta nyt yhteistyö on katkennut. Myös Suomessa sijaitseva Saamelaisalueen koulutuskeskus on joutunut keskeyttämään laajamittaisen yhteistyönsä Venäjälle.

Venäjän hyökkääminen Ukrainaan on vaikuttanut laajasti alkuperäiskansayhteistyöhön.

Saamelaisneuvoston puheenjohtaja Christina Henriksen kertoo NRK:lle (siirryt toiseen palveluun), että on valitettavaa, että valtioiden toimet aiheuttavat vakavia seuraamuksia alkuperäiskansojen keskinäisiin yhteyksiin usean valtion välillä.

Alkuperäiskansa saamelaisia asuu Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Saamelaisneuvosto on yhteistyötoimijana saamelaisille kaikissa neljässä maassa.

– Sota on pysäyttänyt yhteistyön Venäjän Saamenmaalle, mikä haastaa sekä saamelaisia että Saamelaisneuvostoa, sanoo Henriksen NRK:lle.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on rajojen merkitys muuttunut

Alkuperäiskansojen yhteistyö Norjan ja Venäjän välillä on Neuvostoliiton hajottua toiminut Arktisen neuvoston sekä Barentsin neuvoston kautta.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan kolme viikkoa sitten on valtionrajojen merkitys kuitenkin muuttunut, toteaa Christina Henriksen. Sen vuoksi Saamelaisneuvosto on joutunut joko keskeyttämään tai lopettamaan useita projektejaan.

Norja ja Venäjä ovat muun muassa allekirjoittaneet sopimuksen, jonka tavoitteena on sekä siistiä että parantaa ympäristöä. Barentsinmeren alue on tärkeä molemmille maille yhteisen ekosysteemin vuoksi. Kyseisen projektin rahoitus on nyt kuitenkin epävarmaa, sanoo Christina Henriksen NRK:lle.

Neuvoston lisäksi myös Venäjän puolella asuvat poronhoitajat eivät osallistu toistaiseksi rajoja ylittävään yhteistyöhön, joka on kestänyt vuosikymmeniä. Maailman poronhoitajien liittoon (Association of World Reindeer Herders) kuuluu poronhoitajia ympäri pohjoista napa-aluetta, myös Venäjältä. Se on yhdistänyt alkuperäiskansoja 1990-luvulta lähtien.

Saamelaisalueen koulutuskeskus keskeytti laajamittaiset yhteistyönsä venäläistoimijoihin

Myös Suomessa Saamelaisalueen koulutuskeskus päätti opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta noudattaen keskeyttää kaiken yhteistyön, jota se on käynyt venäläisten toimijoiden kanssa. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vs. rehtori Janne Näkkäläjärvi kertoo Ylelle, että oppilaitoksella on ollut laajat ja monipuoliset yhteistyöverkostot Venäjällä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksella on ollut sekä oppilas- että asiantuntijavaihtoa Venäjältä.