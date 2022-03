Forssalainen maitotila satsasi yli kaksi miljoonaa euroa automatisointiin – perhetilan jatkaja uskoo maatalouden tulevaisuuteen

Automatisointi tarkoittaa sitä, että aamu- ja iltalypsyt ovat jääneet kokonaan pois tilan arjesta. Hemminki sanoo, että automatisointi on tuonut lisää aikaa sekä itselle että eläimille.

Maanviljelijä ei silti kadu investointia, sillä se on helpottanut niin paljon jokapäiväistä työtä. Korpela uskoo myös maatalouden tulevaisuuteen, vaikka ajat ovat vaikeat kustannusten nousun takia.

Ruokaviraston mukaan maatalouden investointitahti on kuitenkin taantunut Suomessa viime vuonna.

– Investointien vähenemiseen on varmasti useita syitä, mutta tärkeimpiä lienevät koronapandemia ja maatalouden kustannusten nousu, arvioi erityisasiantuntija Aulis Kuusela Ruokaviraston helmikuisessa tiedotteessa.

Maatilat vähenevät, peltoala ei

Sodan jatkuminen Ukrainassa on lisännyt Suomessa keskustelua huoltovarmuudesta ja kotimaisesta ruoasta. Maatiloja Suomessa on entistä vähemmän. Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin mukaan maassa on alle 45 000 maatalous- ja puutarhayritystä.