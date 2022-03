Sota muuttaa tapaamme käyttää emojeita: Auringonkukat täplittävät somea, kun ihmiset haluavat osoittaa sympatiansa Ukrainalle

Emojit ovat nykyään osa sanavarastoa, kun viestimme toisillemme digitalisessa ympäristössä. Helsinkiläinen senior copy writer Petteri Puustinen Duran Creativesta on emojien tuntija myös työnsä puolesta. Hänen mukaansa emojeja käyttävät lähes kaikki. Niitä näkyy nykyään jopa yritysten virallisessa viestinnässä.

– Aavistus siitä on varmasti oikean suuntainen, koska sekä sininen että keltainen sydän ovat listalla kohtuullisen kärkijoukoissa. Tuskin ne muuten näin ylhäällä olisivat.

Sitä paitsi kakkostilaa vankasti pitävä lämpimän punainen sydän on Puustisen mukaan turvallinen valinta moneen tilanteeseen: se kuvaa rakkautta, mutta yhtä hyvin empatiaa vaikkapa sodan uhreiksi joutuvia kohtaan.

Kolmossijalla on valtoimenaan itkevät kasvot -hymiö. Sekin vilahtaa usein sotaa koskevissa somepäivityksissä.

– Tätä on vaikea liittää suoraan maailmantilanteeseen, koska itkunaama on vuodesta toiseen kärkikahinoissa. Se on monitulkintainen emoji, jota jotkut käyttävät ironisessa mielessä.