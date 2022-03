Entä jos autoon tankkaisi muuta kuin kallista bensaa? Tuontiöljylle on vaihtoehtoja, tässä niistä neljä

1. Bensan tilalle biokaasua

Viime aikoina kiinnostus liikennebiokaasun tuotantoon on kasvanut ja uusia tankkauspisteitä on avattu. Yksi tuoreimmista esimerkeistä on Pyhäjärveltä.

2. Bioetanolimuunnos ei maksa maltaita

3. Sähköautoilla ajetaan tulevaisuudessakin

Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernen professori Heikki Liimataisen mukaan sähköauton etuna on sen hyvä hyötysuhde. Tämä auttaa säästämään energiaa, mikä taas on omiaan parantamaan energiaomavaraisuuttamme kokonaisuutena.

Toimintasäde voi talvella olla esimerkiksi 250–300 kilometriä, eli suurin piirtein sama kuin kaasuautolla pelkän kaasun voimalla. Se on osalle autoilijoista kynnyskysymys siitä huolimatta, että ylivoimainen valtaosa autolla ajetuista matkoista on tätä lyhempiä.

Myös hankintahinta on monelle este sähköautoilijaksi siirtymiseen. Uuden pienen sähköauton saa parilla kymmenellä tuhannella eurolla, mutta sekin on paljon verrattuna keskimääräisen käytetyn auton laskennalliseen arvoon.

4. Vetyauto ratkoo sähköauton ongelmia

Vetyautokin (siirryt toiseen palveluun) on käytännössä sähköauto, mutta suoran akkusähkön sijaan sen sähkömoottoreita käytetään polttokennolla vedystä tuotetulla sähköllä. Akkukin on, mutta huomattavasti pienempi kuin suorasähköautoissa.

– Lisäksi etuna on nopea tankkaus, joka vie suurin piirtein saman verran kuin tavanomaisellakin autolla. Vetyauto myös toimii hyvin kovallakin pakkasella, koska vedyn energiapitoisuus on korkea, sanoo VTT:n tutkija Ville Saarinen .

Lihasvoimallakin voi liikkua

Markkinoilla on myös uusiutuvia dieselpolttoaineita, mutta niissä on ilmaston ja energiaomavaraisuuden kannalta omat ongelmansa (siirryt toiseen palveluun) .

– Meillä on rakennettu yhdyskuntarakenne niin, että oman auton säilyttäminen lähellä omaa kotiovea on helppoa. Kaikki ratkaisut, joissa on useampia käyttäjiä, pidentävät sitä matkaa, mikä on iso valintaan vaikuttava tekijä.