Kuivuudesta kärsivän Kenian järvet alkoivat tulvia kymmenen vuotta sitten ilman näkyvää syytä – vasta nyt ilmiötä on alettu ymmärtää

Tulvista pakolaisongelma

Kenian hallitus on ollut haluton ryhtymään avustustoimiin, vaikka monet ihmiset ovat menettäneet elantonsa, kertoo The Guardian. Erityisesti tulvista on kärsinyt Turkanajärven rannalla elänyt pieni El Molo -heimo, kertoo Africa News (siirryt toiseen palveluun) .

Tulvimisella on myös maantieteellisiä ja biologisia seurauksia. Turkanajärvi on aiemmin ollut erillään pienestä Logipijärvestä, koska niiden välissä on neljän tulivuoren muodostama kannas. Nyt Turkanan vesi on noussut niin korkealle, että järvet ovat yhdistyneet. Naivashajärvi on taas yhtynyt Oloidenjärven kanssa.