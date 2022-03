Eläinten kokema kauhu herätti Carina Lintulan: nyt Suomesta on lähdössä rekkalasteittain ruokaa Ukrainan kissoille ja koirille

Voisiko nyt auttaa ottamalla sodan jaloista pelastetun rescuekoiran, jos muutenkin on miettinyt lemmikin hankintaa? Toimittaja Kati Siponmaan haastattelussa on Autetaan eläimiä-yhdistyksen puheenjohtaja Tuula Liukko.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ajanut ihmisten lisäksi lukemattomat lemmikit hätätilaan. Esimerkiksi kissoja ja koiria on jätetty pakon edessä sekä lukkojen taakse koteihin että heitteille kadulle.

– Teemme tätä yhteistyössä Ukrainan kennelliiton kanssa, ja sieltä on tullut hyvin selkeä viesti: we need food, food and food, huokaa Carina Lintula.