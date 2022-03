Business Finlandin johtaja Suomen ykkössijasta onnellisuusraportissa: "Hyvä osoitus siitä, että Suomi on julmetun hyvä maa"

– Sijoitus on hyvä osoitus siitä, että Suomi on julmetun hyvä maa. Voimme suomalaisina olla sijoituksesta nöyrän ylpeitä, Virkkunen sanoi perjantaina Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Se, että Suomi on viidettä vuotta putkeen maailman onnellisin maa, on tietenkin valtti maakuvalle, näkee Virkkunen. Hänen mukaansa jo aiemmista raportin ykkössijoista on ollut hyötyä Suomen myymisenä matkailukohteena.