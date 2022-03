Tyhjään halliin nousi vain kymmenessä päivässä keidas Ukrainasta paenneille – kaikki tehtiin vapaaehtoisvoimin: "Ihanaa huomata lasten ilo"

Helsingin Teollisuuskadulle avatun avustuskeskuksen lastenhuoneesta kuuluu leikin ääniä. Huoneessa on leluja, säkkityynyjä ja piirrustus- ja askarteluvälineitä. Telkkarista tulee piirrettyjä.

Keskiviikkona avattu ukrainalaisten pakolaisten avustuskeskus on syntynyt nollabudjetilla. Kaikki on saatu suomalaisilta lahjoittajilta ilmaiseksi: kalusteet, vaatteet, ruoat, palvelut ja itse toimitila.

– On ollut ihanaa huomata lapsien ilo ja riemu. Yksi äiti kertoi, että hän ei ole yli kahteen viikkoon nähnyt oman lapsensa hymyilevän, nauravan tai edes leikkivän kenenkään kanssa. Äidillä tuli kyynel silmään, kun huomasi, että hänen oma lapsensa on turvassa ja hänellä on hyvä olla, Linnonmaa kertoo.