Ilmasotakoulun entinen johtaja suosi läheistään valintakokeessa – hovioikeus piti sakkotuomion voimassa

– Punnalan menettely on ollut niin kiinteässä yhteydessä Ilmasotakoulun johtajan viranhoitoon, että valintakokeen oikeellisuuden ja uusintatestauksen mahdollisuuden selvittämisen on katsottava tapahtuneen virkaa toimitettaessa. Asiaa ei ole syytä arvioida toisin, vaikka Punnala on itse kokenut toimineensa asiassa läheisensä asiamiehenä eli yksityishenkilön roolissa, oikeus katsoi.