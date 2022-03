Ukrainalle kysymys on itsemääräämisoikeudesta, jonka Venäjä haluaa tuhota, sanoo Kristi Raik – vielä ei olla lähellä kestävää tulitaukoa saati rauhaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt pian kuukauden. Kansainvälinen diplomatia on tiivistä ja sen ohessa Suomi muhittaa Nato-kantaansa. Ykkösaamun suorassa haastattelussa on Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik.

