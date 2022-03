Kansliapäällikkö Kirsi Varhila hakee Satakunnan hyvinvointialueen johtoon

Varhila on yksi kuudesta hakijasta. Muut hyvinvointialuejohtajan virkaa hakeneet ovat Satadiagin liikelaitoksen johtaja Harri Hagman , Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen , hyvinvointialueen muutosjohtaja Anneli Lehtimäki , Vanhusten palvelutaloyhdistyksen toimitusjohtaja Raija Saari ja Keski-Satakunnan sote-alueen palvelualuejohtaja Jaana Vettenranta .

Varhila on tullut tunnetuksi erityisesti korona-aikana. Hän on ollut jatkuvasti julkisuudessa kommentoimassa sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia. Varhila on profiloitunut tiukan koronarajoituslinjan kannattajaksi nyt äitiyslomalle jääneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) näkemysten taustalla.