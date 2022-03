Analyysi: Euroviisuissa vietetään bändien ja kitaroiden luomuvuotta, eikä ylituotettu tilauspop Ruotsista enää kiinnosta

Italian Torinossa toukokuussa pidettävien Euroviisujen kilpakappaleet on julkaistu Azerbaidžania lukuun ottamatta. Biiseihin voi tutustua laulukilpailun virallisella Youtube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun).

Voitosta kisaa 40 maan edustuskappaleet. Joukosta on yksi poissa, kun Venäjä suljettiin pois kisasta Ukrainaan hyökkäämisen jälkeen.

Minkälaista musiikkia tämän vuoden Euroviisuissa sitten kuullaan?

Viime vuosi oli viisuille yksi kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä. Voiton vienyt Italian Måneskin nousi maailmanlaajuiseen suosioon, jollaista ei ole nähty sitten Abban. Muutoinkin kisa tuotti useita hittejä, mitä ei ole tapahtunut vuosiin.

Perinteisesti Euroviisujen menestyskaavaa seurataan seuraavana vuotena. Ei liene yllätys, että nyt on käynyt samoin. Tarjonnassa riittää rockia ja bändejä. Tänä vuonna mukana on lähes kymmenkunta yhtyettä, mikä on varmasti jonkinlainen ennätys.

Suomi seuraa mukana trendin harjalla, kun edustajana on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaisbändeistä The Rasmus. Toisaalta Suomi on ollut tässä jopa edelläkävijä, sillä olemme lähettäneet kisaan rockbändejä tasaisin väliajoin.

Viisukappaleista on julkaistu kansallisissa finaaleissa nähtyjä vetoja sekä musiikkivideoita. Trendinä on selkeästi orgaanisuus. Videoissa on ainakin esillä ennätysmäärä kitaroita. Miellyttävä suuntaus on myös se, että yhä useammat kappaleet lauletaan maan omalla kielellä.

Aidot tulkinnat koskettavat

Euroviisuissa on tapahtunut suuri muutos parin viime vuoden aikana. Laulukilpailu on palannut juurilleen, ja keskiössä ovat oikeasti hyvät kappaleet.

Ihmisiä koskettavat nyt enemmän aidot tulkinnat kuin loppuun hiotut näyttävät lavashow’t. Vuosi vuodelta viisulavalla on nähty yhä vähemmän glitteriä ja rimpsumekoissa keimailevia barbieklooneja. Ruotsalaisen ylituotetun tilauspopin aikakausi on ohi – ainakin tältä erää.

Tämän vuoden viisuedustajista suurin osa on laulaja-lauluntekijöitä, jotka ovat omakohtaisesti kappaleidensa takana. Jopa Ruotsin edustaja Cornelia Jakobs esiintyi maan viisukarsinnassa paljain jaloin ja tukka hapsottaen. Tarkkaan harkitusti tietysti tämäkin.

Viisujen uudesta arvostuksesta kertoo myös Iso-Britannian suhtautuminen kilpailuun. Musiikin suurvalta on osallistunut kisaan jo pitkään camp-hengellä, ja menestyskin on jäänyt olemattomaksi. Nyt maa on lähettänyt kilpailuun Tiktok-tähti Sam Ryderin, ja pitkästä aikaa Britannia on yksi voittajasuosikeista.

Ukrainakin pyrkii osallistumaan

Tämän vuoden Euroviisujen suuri kysymysmerkki on Ukraina. Kukaan ei tiedä, mikä tilanne on kilpailun aikaan puolentoista kuukauden päästä toukokuussa. Se on varmaa, että kisapaikalla kuullaan puheenvuoroja Ukrainan puolesta. Politiikkaa ei voi erottaa Euroviisuista.

Ukraina on ilmoittanut, että se pyrkii osallistumaan laulukilpailuun sotatoimista huolimatta. Maata edustavan Kalush Orchestran matka Italian viisuihin on kuitenkin erittäin epävarma, sillä yhtyeen jäsenet ovat paraikaa sotatantereella.

Ukrainan edustuskappale Stefania on tällä hetkellä vedonlyöjien suosikki viisuvoittajaksi. Mikäli maa pääsee osallistumaan kisaan, äänivyöry on taattu. Mutta äänestävätkö tv-katsojat silloin parasta kappaletta vai jotain muuta?

Vuosi sitten Euroviisut toi ilon pilkahduksen koronan keskelle. Toivottavasti musiikki luo toivoa tulevaisuuteen myös tällä kertaa.