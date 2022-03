Näkö- ja liikuntakykynsä hiljalleen menettänyt Petri Poikolainen salasi aluksi oireensa: "Mikään ei ärsytä niin paljon kuin se että joutuu lohduttamaan muita"

"Mikä tahansa vamma, niin luokitellaan heti rasittavaksi tai tyhmäksi"

– Kaipaan, ja tavallaan en. Tässä on kiva jutella sinun kanssa, olen live-ihminen. Repliikkejä on aika vaikeaa opetella kuuntelemalla, Poikolainen sanoo Sean Ricksille.

Petri Poikolainen kuvailee itseään iloiseksi ja positiiviseksi ihmiseksi ja yhden aikuisen lapsen isäksi, joka on kiinnostunut kaikesta, esimerkiksi tiedelehdistä ja hyvin selostetusta ampumahiihdosta. Lisäksi hän tykkää huonoista vitseistä. "Monet niistä liittyvät näkökykyyn. Nähdäkseni tulevaisuudessa kaikki menee oikein hyvin. Sokeuteni on muuttunut itselleni huumoriksi."

– Mistä me puhuimme, oli se että mikään ei ärsytä niin paljon kuin että joutuu lohduttamaan muita. Sairaus on itselle paljon helpompaa hyväksyä. Rouvan kanssa päädyimme siihen, että kyllä ei lohduteta ketään enää tästä eteenpäin. Meillä on nämä sairaudet. Jos se jotakuta ahdistaa, se on sen ihmisen ongelma.