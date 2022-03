Keikkapaikkana tunnettu Tampereen Yo-talo menossa koulutuskuntayhtymälle: "Keskustan alueelta on vaikea saada tonttia"

Legendaarinen tamperelainen keikkapaikka Yo-talo on ollut myynnissä vuosia. Nyt sille on viimein löytynyt ostaja.

– Keskustan alueelta on vaikea saada tonttia, kertoo kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti.

Yo-talosta löytyy muun muassa Tiiliholvin ravintola ja tilat, joissa on järjestetään keikkoja. Lahti näkee vuokralaisten toiminnassa opiskelijoiden kannalta paljon erilaisia mahdollisuuksia. Hän toivoo, että opiskelijat voisivat esimerkiksi päästä Tiiliholviin ja muihin Aleksi-ravintoloihin työharjoitteluun.

"Suojellut hyvät rakennukset laitetaan jälleen elämään"

SASKYllä on myös aiempaa kokemusta arvokiinteistöjen ostamisesta. Vuonna 2020 se hankki Pyynikillä sijaitsevan Haapasen huvilan. Siitä se maksoi 1,4 miljoonaa ja Yo-talon myyntihinta oli vuonna 2018 1,8 miljoonaa. Lahti ei kommentoi heidän Yo-talosta tekemänsä tarjouksen suuruutta.

Yhtenä syynä arvokiinteistöjen ostamiselle on Lahden mukaan se, että SASKY haluaa kunnostaa ne. Haapasen huvilaa on kunnostettu jo 1,2 miljoonalla eurolla ja Yo-talon kunnostamiseen varattaisiin vuosina 2023–2025 alustavasti 2–2,5 miljoonaa euroa.

– Se on koko kaupungille tärkeä asia, että suojellut hyvät rakennukset laitetaan jälleen elämään.

Haapasen huvilaa on kunnostettu jo 1,2 miljoonalla eurolla. Talon julkisivun ja piha-alueen kunnostukseen on vielä varattu vajaat 400 000 euroa.

Lahti toivookin, että jos he saavat ostettua Yo-talon siitä tulisi entistä vahvemmin koko Pirkanmaan kohtaamispaikka.

Luottamus siitä, että kaupunki hyväksyy SASKY:n tarjouksen on Lahden mukaan vahva. Hän kertoo, että he ovat käyneet kaupungin kanssa vuoropuhelua ja myös Tampereen poliittisen johdon kanssa on käyty asiasta "debattia".