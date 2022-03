Perunanviljelyn lisääminen Suomessa ei ole yksinkertaista, vaikka sodan vuoksi tarvetta sille olisi: "Pitää olla siemenet, apulannat ja maa mihin kylvää"

Vielä ei tiedetä, nouseeko suomalaisen perunan kysyntä sodan seurauksena ulkomailla. Ukraina on suuri perunantuotantomaa.

Kevät on Ukrainassa jo pitkällä ja perunanistutus olisi aivan lähiviikkojen asia. Ukrainan perunanviljelyala on lähes yhtä suuri kuin muiden EU-maiden yhteensä.

– Heillä on 1,3 miljoonalla hehtaarilla perunaa, kun muut EU-maat viljelevät perunaa yhteensä 1,5 miljoonalla hehtaarilla. Ukrainan hehtaarisadot jäävät toki eurooppalaista tasoa alhaisemmiksi, mutta maa on joka tapauksessa tuottanut valtavia perunamääriä.

Suomalaisen perunan kysyntä ulkomailla voi kasvaa

Lavosen mukaan Suomi ei ole juurikaan käynyt perunakauppaa Ukrainan kanssa. Vuosien saatossa Ukraina on myynyt perunaansa nykyiselle hyökkääjälleen Venäjälle.

Lavonen pitää täysin mahdollisena, että sodan vuoksi suomalaiselle perunalle on tulevaisuudessa aiempaa enemmän kysyntää ulkomailla.

– Se on ihan mahdollista. Jostainhan ukrainalaistenkin on perunansa saatava, jos he eivät pysty sitä tulevalla kasvukaudella itse kasvattamaan.