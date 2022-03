Herätys: Zelenskyi vaatii kattavia rauhanneuvotteluja | Virolaistutkija arvioi sodan kestävän kauan | Suomeen saapunee kymmeniätuhansia ukrainalaisia

Zelenskyi vaatii kattavia rauhanneuvotteluja

– Haluan kaikkien kuulevan minua nyt, erityisesti Moskovassa. Nyt on aika tavata, nyt on aika puhua, Zelenskyi sanoi videolla, joka julkaistiin varhain lauantaina.

Ukrainan armeija kertoo, että se on "tilapäisesti" menettänyt yhteyden Asovanmerelle, koska Venäjän joukot ovat onnistuneet katkaisemaan reitin, uutisoi BBC (siirryt toiseen palveluun) . Moskovan keskeiset sotatavoitteet on Ukrainan armeijan mukaan edelleen torjuttu.

Virolaisten ykköstutkija: Sota kestää kauan

– Venäläisten käsitys sodasta – taikka operaatiosta – on aivan erilainen kuin länsimaiden käsitys, Raik arvioi

Viron ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin mukaan kansainvälisissä tapaamisissa ei ole vielä tapahtunut mitään sellaista, joka antaisi toivoa kestävästä tulitauosta, saatikka rauhasta. Raik on vieraana TV1:n ja Yle Radio 1:n Ykkösaamussa tänään kello 10.05.

Jo yli 3 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainan sotaa – minne he ovat menneet?

Suurin osa Ukrainalsta lähtijöistä on päätynyt Puolaan, yhteensä lähes kaksi miljoonaa pakolaista.

Puolaan on tullut jo lähes kaksi miljoonaa pakolaista. Sisäministeriö arvioi, että Suomeen odotetaan kymmeniätuhansia ukrainalaisia. Kun, sota jatkuu, pakenijat ovat entistä huonommassa kunnosssa .

Keniassa alkoi tulvia vuosittain, vasta nyt ilmiö tunnetaan paremmin

Mikä sai Kenian länsiosien järvet tulvimaan joka vuosi? Ilmiö alkoi kymmenen vuotta sitten ilman näkyvää syytä ja hämmensi asukkaita sekä tutkijoita. Kymmenettuhannet ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan, kun ne jäivät maineen veden alle. Nyt tiedetään, että taustalla on sekä geologisia että ilmastonmuutokseen liittyviä syitä .

Laajalti aurinkoinen päivä luvassa

Lännestä virtaa lämmintä ja kuivaa ilmaa. Maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista. Pohjoisessa sää on pilvisempi, ja ajoittain voi sataa lunta tai räntää. Lämpötila on maan eteläosassa 10 asteen tienoilla. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.